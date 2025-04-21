Başkan Sandıkçı, İstişare Kültürüyle Canik\'i Geleceğe Taşıyor

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İstişare kültürüyle çalışıyor, ilçemizi geleceğe taşıyoruz" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programıyla vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programıyla Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, vatandaşların taleplerini ve önerilerini tek tek dinledi. Her alanda daha güçlü bir Canik için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizi örnek projelerle her alanda ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Vatandaş sordu, başkan sandıkçı cevapladı

Canik'te vatandaşların taleplerini karşılayan projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programımız çerçevesinde Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geldik. Hemşehrilerimizle istişare kültürü içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizle gerçekleştirdiğimiz istişareler neticesinde kendilerinin taleplerini karşılayan, ilçemize değer katan projeleri hayata geçiriyoruz. Çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla ilçemize kazandırdığımız projelerimizin temelinde, ortak akıl ve istişare kültürü yer alıyor. Hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde her alanda daha güçlü bir Canik için çalışmaya devam ediyoruz. İstişare kültürüyle çalışıyor, ilçemizi geleceğe taşıyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan alkış

Programa katılan vatandaşlar ise Başkan İbrahim Sandıkçı'nın mahallelerde gerçekleştirdiği 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Canik Belediye Başkanımızın sürekli sahada olması, taleplerimizi ve önerilerimizi dikkatle dinlemesinden dolayı oldukça memnunuz. Her zaman olduğu gibi, Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor programıyla da başkanımızla bir araya geliyoruz. Başkanımıza özverili çalışmaları için yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran ve AK Parti Canik İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Donbay da katıldı. - SAMSUN