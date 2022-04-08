Başkan Sayan'dan sert tepki: "Sizi coşkulu gençler değil HDP ve PKK'ya giden gençler rahatsız etsin" - Son Dakika

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ile beraber Ağrı'da gençlerle bir araya gelmek için düzenledikleri sahur programının ardından gelen eleştirilere sert tepki gösterdi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Ağrı'da bin 500 gençle buluştuktan sonra, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve beraberindekilerle 700 gençle birlikte sahur programında bir araya geldi. Eğlenceli geçen sahur programına ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla beraber gelen eleştirilerin ardından Başkan Sayan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak eleştirilere cevap verdi.

Kamera karşısına geçen Belediye Başkanı Savcı Sayan, faturayı da paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan Bey ve 600-700 kişiyle sahur programı yaptık. Coşkulu bir sahur programıydı. Gençlerimiz eğlendi, kendi müzikleri ile coştular. Ama Kürt gençlerine sadece cezaevlerini ve dağları layık görenler bu coşkulu toplantıdan rahatsız olmaya başladılar. Sosyal medyada kahvaltının maliyeti üzerinden bize yüklenmeye çalışıyorlar."

"İmamoğlu'nun zamlarını gündemden düşürmek için bize yüklenmeye çalışıyorsunuz"

Konuşmasının devamında CHP liderlerine yüklenen Başkan Sayan, Ağrı'nın huzurunu bozmak ve zamları gündemden düşürmek için kahvaltı maliyetlerini kullandıklarını belirterek, "Kahvaltının maliyeti 21 bin lira. CHP'nin Antalya'da yapmış olduğu son kampın maliyeti 5 milyon. Orada tüketilen viskinin parasıyla binlerce kişiye kahvaltı verilir. Kılıçdaroğlu'nun kaldığı otel odasının maliyeti verilen kahvaltının 5 katı. Siz eğer Ağrı'yı konuşacaksanız, 1 lira 50 kuruş olan ulaşımı, 25 kuruşa taşıdığımız öğrenci fiyatlarını konuşun. Her gün binlerce kişiye 2 kilogram et veriliyor bunu konuşun. Ama sizin yüreğiniz yetmiyor. İmamoğlu'nun zamlarını gündemden düşürmek için bir kahvaltı maliyeti üzerinden bize yüklenmeye çalışıyorsunuz. Biz size alışığız, biz sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Zorunuza giden daha çok güzel işler yapacağız. Biz bu ülke için çalışıyoruz. Ağrı'daki huzur ve gençlerin coşkusu sizi rahatsız etmesin. Sizi HDP'ye giden gençler rahatsız etsin. Yatacak yeriniz yok. Bu ülke hepimizin, gelin birlikte güzel şeyleri alkışlayalım. Ağrı'nın huzurunu bozmayın" ifadelerine yer verdi. - AĞRI