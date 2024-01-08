Başkan Sekmen: "Eser siyasetimiz devam edecek"

ERZURUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığı Başkan Mehmet Sekmen, kente gelişinde partililerin coşkusu ile karşılandı.

Kendisine gösterilen sevgi gösterisi ve coşkuya teşekkür eden Başkan Sekmen, Erzurum'a hizmet etmenin onurunu her daim yüreğinde hissettiğini belirterek "Erzurum'da 10 yılda devasa yatırımlarımızı hayata geçirdik. Yeni dönemimizde de zirve yatırımlarımızı, mega projelerimizi, yarım kalan eserlerimizi tek tek hayata geçireceğiz. Dün olduğu gibi bugün de sıkmadık el ve adım atmadığımız mahalle bırakmayacağız" dedi.

Havaalanından kalabalık tarafından karşılanan Başkan Sekmen, kısa bir şehir turu yaptıktan sonra AK Parti İl Başkanlığı önündeki programa katıldı. Buradaki programda Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Fatma Öncü, Selami Altınok, Mehmet Emin Öz ve Abdürrahim Fırat, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile MHP İl Başkan Yardımcısı Cihan Aksakal birer kısa konuşma yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Mehmet Sekmen, 31 Mart seçimleriyle yeni bir demokrasi destanı daha yazacaklarını belirterek, "Cenab-ı Allah tekrar bize bu görevi nasip etti. Ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Sizlerin desteği ile güzel bir sonuç alacağız. Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği ile aziz şehrimizi eser yatırımlarımızla kalkındırmaya ve tarih kentini nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız ve kararlıyız. Bize güvenenleri ve destek verenleri asla utandırmayacağız. Cenab-ı Allah tekrar bize bu görevi nasip etti. Eser siyasetine devam edeceğiz. "diye konuştu.

Konuşmalarında ardından Cumhur İttifakı adına AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile MHP İl Başkan Yardımcısı Cihan Aksakal, Başkan Sekmen'e içinde anahtarlar olan bir tabloyu hediye etti.