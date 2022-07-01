Başkan Sürekli: "Siyaset çözüm odaklı olmalıdır" - Son Dakika
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Başkan Sürekli: "Siyaset çözüm odaklı olmalıdır"

01.07.2022 10:50
Başkan Sürekli: "Siyaset çözüm odaklı olmalıdır"

İzmir'de faaliyet gösteren dernek ve oda ziyaretlerini gönül seferberliği programları çerçevesinde sürdüren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Bizler elçiyiz, çözüm üretme noktasında her zaman sivil toplum kuruluşlarının, vatandaşlarımızın ve esnafımızın yanındayız.

İzmir'de faaliyet gösteren dernek ve oda ziyaretlerini gönül seferberliği programları çerçevesinde sürdüren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Bizler elçiyiz, çözüm üretme noktasında her zaman sivil toplum kuruluşlarının, vatandaşlarımızın ve esnafımızın yanındayız. Siyaset çözüm odaklı olmalıdır, tarafları dinleyip ortak bir paydada buluşmak için çaba harcamak gerekir" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, gönül seferberliği programları çerçevesinde, dernek ve oda ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. 3. Bölge Eczacı Odası, İzmir Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği ile İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında başkan ve yönetimleriyle bir araya gelen Başkan Sürekli, talep ve önerileri dinleyip yerel ve genel siyasete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bazı muhalefet partilerinin enerjilerini dedikodu ve yalanlar üzerine harcadığını, AK Parti hükümetinin ise ekonomiden tarıma, sanayiden turizme, altyapıdan teknoloji yatırımlarına kadar her alanda daha güçlü bir Türkiye inşa etmek için çaba harcadığını söyleyen Başkan Sürekli, "Gönül seferberliği programlarımızla mahalle mahalle sokak sokak geziyor, her kesimin gönlüne dokunuyor, taleplerini dinliyor, imkanlar dahilinde hızlı çözümler üretiyoruz. Bu programlarımızı belirli dönem ve bölgelerle sınırlamıyor, her zaman ve her yerde esnafımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, milletimizin yanında oluyoruz. İzmir yerelinde iktidarlar, ne verdikleri sözleri tuttular ne de sorunlara çözüm ürettiler. Israrla konuyu farklı yönlere saptırmaya, milletin aklıyla alay etmeye çalışıyorlar. Neyin ne olduğunu milletimiz görüyor. Basmane'ye, Alsancak'a alt geçit yapacaklardı, yapmadılar. Siyaset çözüm odaklı olmalıdır, tarafları dinleyip ortak bir paydada buluşmak için çaba harcamak gerekir. İnkarla algıyla yalanla uğraşanlar milletin sorunlarına kulak tıkayanlar, sandık geldiğinde cevabını alacak. Bizler elçiyiz, çözüm üretme noktasında her zaman sivil toplum kuruluşlarının, vatandaşlarımızın ve esnafımızın yanındayız" dedi.

Başkan Sürekli'ye teşekkür

Öte yandan 3. Bölge Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, İzmir Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Doğan Türker ile İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının Başkanı Ertuğrul Davudoğlu, Başkan Sürekli'ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Başkanı Türker, Başkan Sürekli'nin siyasi partilerin il başkanları düzeyinde, kendilerini ilk ve tek ziyaret eden başkan olduğunu ve ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Meslek odalarının siyaset üstü yapılar olduğunu ve mesleki konuları dile getirmelerindeki öneme vurgu yapan Başkan Sürekli, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışma yürütüldüğünü, yıl içinde bir çözüme kavuşturulacağını söyledi. Sürekli, "Bize ulaştırılan talepleri görmezden gelmedik, umut vermedik; ama çözüm üretmek için de ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Kerem Ali Sürekli, AK Parti, Siyaset, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Sürekli: 'Siyaset çözüm odaklı olmalıdır' - Son Dakika

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