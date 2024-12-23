Başkan Taşkın, Kadın Kooperatifini Ziyaret Etti

Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'ni ziyaret ederek üretim çalışmalarını yerinde inceledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, belediye bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti. Tandoğan Mahallesi'nde, Yeşilçam Sosyal Tesisleri'nin alt katında bulunan üretim merkezinde incelemelerde bulunan Başkan Taşkın, kooperatifin Malatya mutfağının vazgeçilmez tatlarını vatandaşlara sunduğunu belirtti.

Ziyaret sırasında kooperatifte üretilen ürünler ve faaliyetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Taşkın, kooperatifin kadınların üretime katılmasında ve Malatya mutfağının tanıtılmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı. Başkan Taşkın, kooperatifin mevcut satış noktalarının yanı sıra yeni satış yerlerinin de açılacağını belirterek, "Sevgili hemşerilerimiz, bugün Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'ndeyiz. Çok nezih bir mekanda, evlerimizin ihtiyacına hitap edecek her türlü gıda üretimi burada var. Tatlılardan içli köfteye kadar Malatya mutfağının tüm lezzetlerini burada üretiyoruz. Çarşı merkezindeki satış noktamız Gazi İlkokulu'nun yanında, ikinci satış noktamızı ise Millet Bahçesi'ndeki konteyner çarşıda hizmete açtık. Üçüncü satış noktamızı da belediye hizmet binamızın yanında açmayı planlıyoruz. Kadın Kooperatifimiz, Malatya'da büyük bir açığı kapatmış durumda. İnşallah belediyemizin desteğiyle hedeflerimizi büyüteceğiz ve üretimi tarladan sofraya taşıyacağız. Bugüne kadar emek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi, üretim kapasitesini artırarak Malatyalılara sağlıklı ve lezzetli ürünler sunmayı hedefliyor. Başkan Taşkın, tüm vatandaşları gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaya davet ederken, kooperatifin yerel ekonomiye sağladığı katkılara dikkat çekti. Ziyaretin ardından, kooperatifin daha geniş kitlelere ulaşması ve hedeflerini büyütmesi için çalışmaların devam edeceği ifade edildi. - MALATYA