Başkan Togar: "63 mahallemizde yollarımızı ilmek ilmek örüyoruz" - Son Dakika
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Başkan Togar: "63 mahallemizde yollarımızı ilmek ilmek örüyoruz"

20.07.2022 00:57
Başkan Togar: "63 mahallemizde yollarımızı ilmek ilmek örüyoruz"

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Bütün mahallelerimizin yollarını standartlarına göre asfalt, BSK asfalt, beton ve parke taş olmak üzere ilmek ilmek örmeye devam ediyoruz" dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Bütün mahallelerimizin yollarını standartlarına göre asfalt, BSK asfalt, beton ve parke taş olmak üzere ilmek ilmek örmeye devam ediyoruz" dedi.

Tekkeköy Belediyesi tarafından ilçedeki 63 mahallenin daha konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için yapılan çalışmalar sürüyor. Ulaşım ağını güçlendirmek adına Kurban Bayramı öncesinde başlanılan sıcak asfalt çalışması kaldığı yerden devam ediyor.

Birkaç noktada çalışma yapan Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Yağbasan, Sarıyurt, Balcalı ve Güzelyurt Mahallelerindeki ana arter yollarda Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüğü genişleme, zemin sıkılaştırma ve altyapı işlemlerini tamamlıyor. Gölceğiz Mahallesi'nde ise A tipi sıcak asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar da çalışmaları yakından takip ediyor. Gölceğiz Mahallesi'ne giderek yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Togar burada ekiplerden bilgi aldı. Mahallelilerle sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Togar ekiplere çalışmalarında kolaylık diledi.

İlçenin her bölgesinde, her sokağında ve her mahallesinde farklı alanlardaki çalışmaların sürdüğünü belirten Togar, "Bayramdan önce başladığımız sıcak asfalt çalışmalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen hemen hiçbir şey için mazeret üretmeden gayretle çalışıyoruz. 63 mahalle olarak ilçemizi grup yolları ve ara sokaklar da dahil olmak üzere Büyükşehir Belediyemizle birlikte, her türlü yol malzemesiyle, her türlü konforla buluşturmaya devam ediyoruz. Bayramdan önce başladığımız asfalt çalışmalarına bugün de Gölceğiz Mahallemizde sürdürüyoruz. Köylerimizin ve ilçe merkezindeki bütün mahallelerimizin yollarını standartlarına göre asfalt, BSK asfalt, beton ve parke taş olmak üzere ilmek ilmek örmeye devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Hasan Togar, Hisarcık, Tekkeköy, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Togar: '63 mahallemizde yollarımızı ilmek ilmek örüyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Togar: "63 mahallemizde yollarımızı ilmek ilmek örüyoruz" - Son Dakika
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