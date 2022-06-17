İlçenin çehresini değiştirecek Millet Kıraathanesi ve Bilgi Evini çarşı merkezine bağlayan Millet Caddesinin önemine vurgu yapan Başkan Üçok, "Burayla birlikte ilçemize yeni bir ticari alan oluşturuyoruz. Şimdiden yolumuzun ve oluşturduğumuz ticari alanın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Burada emek veren, alın teri döken çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

Fatih Üçok, Suluova, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Başkan Üçok: 'Tek gündemimiz Suluova'mıza hizmet' - Son Dakika

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