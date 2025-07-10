Başkan Ulutaş, Yalınbudak ve Karamağara Mahallelerini Ziyaret Etti

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Yalınbudak ve Karamağara mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Yalınbudak Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Ulutaş, burada mahalle sakinleriyle samimi bir ortamda buluştu. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Ulutaş, gösterilen ilgi ve misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gösterdikleri ilgi ve misafirperverlikleri için Yalınbudaklı hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaret programının ikinci durağı ise Karamağara Mahallesi oldu. Mahalle halkıyla birebir görüşmeler gerçekleştiren Başkan Ulutaş, sorunları dinleyip çözüm önerilerini paylaştı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Ulutaş, "Gönülden kurulan bağlar, samimi sohbetler ve yüzlerdeki tebessüm, bu buluşmaların en kıymetli yanını oluşturuyor. Bizleri içtenlikle karşılayan Karamağara Mahallesi sakinlerine yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA