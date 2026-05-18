Başkan Vekili Biba: Orhangazi'de yapacak çok işimiz var
Başkan Vekili Biba: Orhangazi'de yapacak çok işimiz var

18.05.2026 17:52  Güncelleme: 17:53
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Orhangazi ilçesini ziyaret ederek devam eden ve planlanan projeleri yerinde inceledi, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın'ı makamında ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, belediye yöneticilerinin de hazır bulunduğu istişare toplantısında projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Toplantının ardından esnafı ziyaret ederek sohbet eden Başkan Vekili Biba, vatandaşların görüş ve düşüncelerini de dikkatle dinledi. Ardından Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ve belediye yöneticileriyle birlikte saha ziyaretlerinde bulunan Başkan Vekili Biba, Orhangazi Belediyesi Ek Hizmet Binası, Orhangazi İlçe Terminali ile Orhangazi Yaşam Merkezi projelerini yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Proje alanlarında vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Vekili Biba, talep ve önerileri dinleyerek ilçede yapılabilecek çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Orhangazi'nin Bursa'nın önemli ilçelerinden biri olduğunu belirten Başkan Vekili Şahin Biba, "Orhangazi'de yapacak çok işimiz var. Toplantımızda projelerimizi hep birlikte masaya yatırdık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri en kısa süre içinde ilçemize kazandıracağız. İlçe halkının beklentilerini karşılayacak doğru çözümler üreteceğiz" dedi.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın da ilçede devam eden Büyükşehir yatırımları ve Orhangazi Belediyesi'nin planladığı hizmetler noktasında görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyerek katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

