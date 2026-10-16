Başkan Vekili Özdemir, Altıntaş projesinin 2021'den beri hazır olduğunu belirtti - Son Dakika
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Başkan Vekili Özdemir, Altıntaş projesinin 2021'den beri hazır olduğunu belirtti

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Başkan Vekili Özdemir, Altıntaş projesinin 2021\'den beri hazır olduğunu belirtti
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Altıntaş yağmur suyu projesinin 2021'den bu yana hazır olduğunu söyledi. Özdemir, kurum dönüşleri olumlu gelmeden projeye başlanamadığını, çanakta biriken suyun denize ulaştırılmak istendiğini belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Altıntaş ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özdemir, Altıntaş'ın yağmur suyuyla ilgili projenin 2021 yılından bu yana hazır olduğunu söyledi. Özdemir, "Altıntaş'ın o çanağında biriken suyu denize ulaştırmak, deşarj ettirmek istiyoruz. Oranın yağmur suyu projesini bir an önce hayata geçirmek istiyoruz ama kurum dönüşleri olumlu gelmeden projemize başlayamıyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci birleşimi gerçekleşti. 36 gündem maddesinin karara bağlandığı meclis toplantısında Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağışla ilgili açıklamalarda bulundu. Yağmurda Kardeş Kentler'de su ve birikme olduğunu söyleyen Özdemir, "Ocak ayındaki yağışlardan sonra burada bir açıklama yapmıştım. Devlet Hava Meydanlarının orada maalesef bir deşarj vardı, Valimiz başkanlığında ilgili kurumlarımız Devlet Hava Meydanları, Devlet Su İşleri ve ASAT birlikte çalıştılar. Orada tüm kurumlar bir proje geliştirdiler, çözüm aradılar. Sorunun çözüldüğünü zannederken bu yağmurlarda yine aynı sıkıntıyı yaşadık. Yine aynı kurum kuruluşlar çözüm aramakta" dedi.

Altıntaş bölgesi ile ilgili yağmur suyu projesinin 2021 yılından itibaren hazır olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Projemizi hazırlayıp gönderiyoruz ama kurumlardan olumlu dönüş olmuyor. Son beş yıldır revizyonunu yapıp tekrar gönderiyoruz. Şu an yanlış bilmiyorsam Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda bekliyor. Bütçemiz ve projemiz hazır. Biz denize ulaşmak istiyoruz. Altıntaş'ın o çanağında biriken suyu denize ulaştırmak deşarj ettirmek istiyoruz. Oranın yağmur suyu projesini bir an önce hayata geçirmek istiyoruz. Kurum görüşü olumlu gelmeden projemize başlayamıyoruz. Bunu hep birlikte el birliğiyle çözebiliriz diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA
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