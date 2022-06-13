Başkan Yalçın'dan törene damga vuran sürpriz - Son Dakika
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Başkan Yalçın'dan törene damga vuran sürpriz

13.06.2022 12:36
Başkan Yalçın'dan törene damga vuran sürpriz

Talas Belediyesi-hayırsever işbirliğiyle ilçeye kazandırılacak olan eğitim yatırımlarından birisi olan Talas Millet Bahçesi Eğitim Kampüsü Türkan-Av. Mehmet Altun Anaokulu ve İlkokulu'nun temel atma törenine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın sürprizi damga vurdu.

Talas Belediyesi-hayırsever işbirliğiyle ilçeye kazandırılacak olan eğitim yatırımlarından birisi olan Talas Millet Bahçesi Eğitim Kampüsü Türkan-Av. Mehmet Altun Anaokulu ve İlkokulu'nun temel atma törenine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın sürprizi damga vurdu. Mehmet Altun'un eşi Türkan Altun ile birlikte 2014 yılında Hakkari Yüksekova'da yaptırdığı ilkokuldan mezun olan öğrencileri, okul müdürleriyle birlikte Kayseri'ye getiren Başkan Yalçın'ın organizasyonu büyük takdir gördü.

Millet Bahçesi Eğitim Kampüsü çerçevesinde yapımı gerçekleştirilecek olan anaokulu ve ilkokul için geçtiğimiz cuma günü düzenlenen törende yaşananlar hafızalarda iz bıraktı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile şehir protokolünün katılımıyla gerçekleşen temel atma töreninde en çok Başkan Yalçın'ın sürprizi konuşuldu. Av. Mehmet Altun'un Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıllar önce yaptırdığı ilkokuldan mezun bir grup öğrenci ve okul müdürünün Başkan Yalçın'ın özel davetlisi olarak bin 50 km uzaktan Kayseri'ye gelerek törene katılması hafta sonunun en çok konuşulan ve duygulandıran konusu oldu.

YAPTIRDIKLARI OKULDAN MEZUN ÖĞRENCİLER KARŞILARINDA

Törende hayat hikayesinden kesitlerin yer aldığı videonun yayınlanmasının ardından kürsüye eşi Türkan Hanım ile birlikte gelen Av. Mehmet Altun'u bir sürpriz bekliyordu. Altun çiftinin 2014 yılında Hakkari Yüksekova'da yaptırdığı okuldan mezun olan bir grup öğrenciyi karşılarında gören Av. Mehmet Altun ve eşi Türkan Altun duygu dolu anlar yaşadı. Çocukların ellerinden öpmesi ile duygulanan Altun çifti öğrencileri karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"MEHMET BABA, TÜRKAN ANNE"

Öğrenciler adına mikrofonu eline alan Zehra Gezen, Altun çiftine "anne ve baba" diye hitap ettiği konuşmasında "Değerli büyüklerim. Bizler Hakkari ili Yüksekova ilçesinde öğrenimine liselerde devam etmekteyiz. İlçemiz İpek Mahallesinde hayırsever Mehmet Altun babamız tarafından yaptırılan Av. Mehmet Altun İlkokulu'nda öğrenimimizi tamamladık. Şuan ilçemizin farklı liselerinde okuyoruz ve gelecekle ilgili planlamalarımızla ülkemizin düşünen, analiz yapan seçkin bireyleri arasında yer almak için çaba sarf ediyoruz. İlköğrenimimizi tamamladığımız okulu bize kazandıran kıymetli Mehmet Altun babamıza ve Yüksekova'ya kadar gelip okulumuzun yapımına karar veren Türkan Altun annemize teşekkürümüz, bir ömür devam edecek. Yüksekova'daki hocalarımızdan ve öğrencilerimizden selam getirdik" dedi.

YÖRESEL HEDİYELER

Ardından öğrenciler hayırsever çifte bir çift el örme çorap ve Okul Müdürü Nurettin Akdoğan tarafından meşhur Hakkari balı hediye edildi. Hediyeler Altun çiftini mutlu ederken, Vali Gökmen Çiçek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile törene katılanlar da yapılan hoş sürprizi takdirle karşıladı. - KAYSERİ

Başkan Yalçın'dan törene damga vuran sürpriz
Başkan Yalçın'dan törene damga vuran sürpriz
Başkan Yalçın'dan törene damga vuran sürpriz
Başkan Yalçın'dan törene damga vuran sürpriz
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Mehmet Altun, Yüksekova, Hakkari, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Yalçın'dan törene damga vuran sürpriz - Son Dakika

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