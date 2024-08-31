Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı - Son Dakika
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Politika

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak\'ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Yalım, mesajında Uşak'ın kahramanlık mücadelesiyle bağımsızlık kazandığını vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitleri rahmetle anıp minnetlerini sundu.

31.08.2024 09:15  Güncelleme: 09:16
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Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yayımlamış olduğu mesajda Kuva-yı Milliye ruhuyla bağımsızlık mücadelesini kazandığımızın ve adeta bir kahramanlık destanı yazdığımızın altını çizerek "Tarihinde gösterdiği kahramanlık mücadeleleri ile dikkat çeken Uşak'ımız 1 Eylül 1922 tarihinde düşmanı büyük bir bozguna uğratmış ve şanlı bayrağımızın asaletle dalgalanmaya devam etmesini sağlamıştır. Yunan orduları komutanı General Trikopis ilimiz sınırları içinde esir alınmış ve burada Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkartılmıştır. Yokluklara ve tüm sıkıntılara rağmen, zafere olan inancını hiç kaybetmeyen ve her bir ferdiyle mücadele eden asil Türk Milletinin yazdığı bu destan, bugün bizler için büyük bir gurur ve minnet kaynağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle kurtuluşumuzun yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve canı pahasına mücadele eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, minnetlerimi sunuyorum." dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Özkan Yalım, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı - Son Dakika

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