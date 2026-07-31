Başkan Yazıcıoğlu: "Üretken belediyecilikle Tokat’ı geleceğe taşıyoruz" - Son Dakika
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Başkan Yazıcıoğlu: "Üretken belediyecilikle Tokat’ı geleceğe taşıyoruz"

Başkan Yazıcıoğlu: "Üretken belediyecilikle Tokat’ı geleceğe taşıyoruz"
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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, mahallelerde belediye yöneticileri ve teknik ekiplerle birlikte incelemelerde bulunarak vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinledi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, mahallelerde belediye yöneticileri ve teknik ekiplerle birlikte incelemelerde bulunarak vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinledi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Belediye başkan yardımcıları, teknik birim müdürleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte mahalleleri sokak sokak gezen Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyerek çözüm süreçlerini hızlandırıyor.

Mahallelerde yürütülen incelemelerin son durağı Devegörmez Mahallesi oldu. Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Devegörmez Mahallesi Muhtarı Osman Saldırıcıer, belediye başkan yardımcıları ve belediyenin teknik ekipleriyle birlikte mahallede kapsamlı incelemelerde bulundu. Cadde ve sokakları tek tek gezen Başkan Yazıcıoğlu, altyapıdan üstyapıya, çevre düzenlemelerinden mahalle sakinlerinin taleplerine kadar birçok konuda yerinde değerlendirmeler yaptı. Ziyaret sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Yazıcıoğlu, mahalle sakinlerinin istek ve beklentilerini dinleyerek ilgili birimlere gerekli talimatları verdi. Yerinde tespit ve hızlı çözüm anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Yazıcıoğlu, hizmetlerin planlı ve etkin şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Yazıcıoğlu: "Vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinleyerek hızlı çözüme kavuşturacağız"

Mahalle ziyaretlerinin önemine dikkat çeken Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Tokat'ımız için hız kesmeden devam ediyoruz. Mahalle ziyaretleriyle Tokat'ımızın her noktasındaki ihtiyaçları yerinde tespit ederek hizmetlerimizin daha hızlı, planlı ve verimli şekilde hayata geçirilmesini amaçlıyoruz. Devegörmez Mahallemizde muhtarımız ve teknik ekibimizle birlikte sokak sokak, adım adım incelemelerde bulunduk. Önce Rabbim, sonra da siz değerli hemşerilerim sayesinde Üretken Belediyecilik anlayışımızla Tokat'ımızı inşa etmeye devam edeceğiz. Mahallelerimizi tek tek ziyaret etmeyi sürdürecek, hemşerilerimizin taleplerini yerinde dinleyerek en hızlı şekilde çözüme kavuşturacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Yazıcıoğlu: 'Üretken belediyecilikle Tokat’ı geleceğe taşıyoruz' - Son Dakika

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