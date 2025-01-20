Başkan Yemliha Göktaş, İYİ Parti'den İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

Başkan Yemliha Göktaş, İYİ Parti'den İstifa Etti

Başkan Yemliha Göktaş, İYİ Parti\'den İstifa Etti

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Göktaş, bağımsız bir siyaset tarzının ilçeye daha fazla fayda sağlayacağını belirtti.

20.01.2025 16:04  Güncelleme: 16:07
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Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş, İYİ Parti'den istifa etti.

31 Mart yerel seçimlerinde Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde belediye başkanı seçilen Yemliha Göktaş, İYİ Parti'den istifa haberini sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Çağlayancerit'imizin geleceğine dair önemli bir kararımı siz değerli hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. İlçemizde bütünleştirici ve kapsamlı bir birliktelik adına, mensubu olduğum İYİ Parti'den istifa etme kararı almış bulunmaktayım. Siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Çağlayancerit'in geleceğinin konuşulmasına imkan sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının faydalı olacağı kanaatindeyim. Aldığımız karar en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleri ile desteklenmektedir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren hemşehrilerimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Yemliha Göktaş, İYİ Parti'den İstifa Etti - Son Dakika

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