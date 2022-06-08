Başkan Yıldırım, "2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz" - Son Dakika
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Başkan Yıldırım, "2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz"

08.06.2022 10:11
Başkan Yıldırım, "2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz"

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısında, "Omuz omuza 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısında, "Omuz omuza 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı teşkilatı, haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında parti binasında yapılan toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Parti binasında yapılan toplantıda bir dizi günden maddesi görüşüldü. Toplantı ardından açıklama yapan Başkan Yıldırım, "Teşkilatlarımızla birlikte birbirimize daha yakın, kol kola, omuz omuza 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Toplantını ardından yönetim kurulu üyeleriyle çeşitli istişareler yapılmasının ardından toplantı sona erdi. - BİLECİK

Başkan Yıldırım, 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz
Başkan Yıldırım, 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz

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Kaynak: İHA

Meclis Başkanı, Osman Yılmaz, AK Parti, Bilecik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Yıldırım, '2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz' - Son Dakika

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