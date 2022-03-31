Başkan Yıldırım, "Gönülden gönüle köprüler kurarak yolumuza devam ediyoruz" - Son Dakika
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Başkan Yıldırım, "Gönülden gönüle köprüler kurarak yolumuza devam ediyoruz"

31.03.2022 10:19
Başkan Yıldırım, "Gönülden gönüle köprüler kurarak yolumuza devam ediyoruz"

Bilecik'te esnaf ziyaretleri gerçekleştiren AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Gönülden gönüle köprüler kurarak yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Bilecik'te esnaf ziyaretleri gerçekleştiren AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Gönülden gönüle köprüler kurarak yolumuza devam ediyoruz" dedi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım esnaf ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Başkanı Yıldırım, yoğun çalışmalarından bulduğu fırsatları değerlendirerek Bilecikli esnafla bir araya geliyor. Bu defa Bilecik'in merkezinde bulunan esnafla bir araya gelen Başkan Yıldırım, vatandaşın gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Her zaman dinamik, her zaman sahada bir teşkilat olan AK Parti kadroları olarak çalışmalarımıza hız kazandırıyoruz. Teşkilat çalışmalarımızın yanı sıra vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla bir arada olmaktan çok keyif alıyoruz. Gönülden gönüle köprüler kurarak yolumuza devam ediyoruz. Bizim siyasetimizin odak noktası insandır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın söylemi çalışmalarımızın merkezi olmuştur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan esnaf ziyaretlerinde Başkan Yıldırım'a AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı da eşlik etti. - BİLECİK

Başkan Yıldırım, Gönülden gönüle köprüler kurarak yolumuza devam ediyoruz
Başkan Yıldırım, Gönülden gönüle köprüler kurarak yolumuza devam ediyoruz
Başkan Yıldırım, Gönülden gönüle köprüler kurarak yolumuza devam ediyoruz

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AK Parti, Bilecik, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Yıldırım, 'Gönülden gönüle köprüler kurarak yolumuza devam ediyoruz' - Son Dakika


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