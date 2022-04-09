Başkan Yıldırım Polis Haftasını kutladı - Son Dakika
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Başkan Yıldırım Polis Haftasını kutladı

09.04.2022 11:41
Başkan Yıldırım Polis Haftasını kutladı

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'inci kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik eden Başkan İskender Yıldırım, şehit olan tüm kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarını ifade etti.

Başkan Yıldırım mesajında, "Ülkemizin ve milletimizin huzur ve asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğimizin devamı için de vazgeçilmez bir unsur olan, gücünü yasalardan, desteğini halktan alan geçmişi şan ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatı'mızın kuruluşunun 177. yıl dönümünü kutluyorum.

Suç ve suçlularla daha etkin mücadelenin gerçekleştirilebilmesi için zaman mefhumu gözetmeksizin, zor koşullarda görev yapan Türk Polis Teşkilatında halkla ilişkilere önem veren hizmet politikaları benimsenmiş, vatandaş destekli ve halkın polise karşı güven duygusunu geliştiren uygulamalar hız kazanmıştır. Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz hassas süreçte de Polis Teşkilatımız halkımızın huzuru ve güvenliği için 7/24 görev yaparak vazifesini büyük fedakarlıklar gerçekleştirmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle, temelinde vatan, millet ve insan sevgisi bulunan bir anlayış içerisinde çalışmalarını özveriyle yürüten Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümünü içten dileklerimle kutluyorum. Ülkemizde huzur ve güven ortamının tesisi adına görevi başında şehit düşen emniyet personellerimizi rahmetle, gazilerimizi ve emeklilerimizi minnetle anıyor, emniyet teşkilatında görev yapan tüm personelimize ve ailelerine sağlık, mutluluk, başarı ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

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