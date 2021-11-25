Başkan Yıldız'dan öğretmenine anlamlı ziyaret - Son Dakika

Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız, Ağrı'da aralarında kendi öğretmeninin de bulunduğu öğretmenleri ziyaret ederek ellerini öpüp hayır dualarını istedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile sabah saatlerinde Ağrı'daki emekli ve göre devam eden öğretmenleri ziyaret eden Başkan Yıldız, en anlamlı ziyaretini liseden öğretmeni olan Sefa Altun'a gerçekleştirdi. Ağrı Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezinde kalan öğretmeni Altun'un elini öpen Yıldız, öğretmenine sarılarak eski günleri yad etti. - AĞRI