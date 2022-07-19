Başkanvekili Palabıyık gündeme ilişkin konuları değerlendirdi - Son Dakika
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Başkanvekili Palabıyık gündeme ilişkin konuları değerlendirdi

19.07.2022 20:11
Başkanvekili Palabıyık gündeme ilişkin konuları değerlendirdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palıbıyık, temmuz ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palıbıyık, temmuz ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözlerine şehitleri anarak başlayan Palabıyık, "Kahraman ordumuzun Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Bu vesileyle geçtiğimiz hafta kutladığımız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hain darbe girişimini bir kez daha nefretle lanetliyor, o kara gecede şehit olan güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum" dedi.

Kurtoğlu ve Kumal'ı unutmadı

Temmuz ayında yaşama veda eden Saruhanlı İshakçelebi Mahalle Muhtarı Metin Kumal ile Muradiye eski Belediye Başkanı Behçet Kurtoğlu'nu da rahmetle anan Başkanvekili Palabıyık, "Temmuz ayı başında Saruhanlı ilçemize bağlı İshakçelebi Mahallesi Muhtarı Metin Kumal'ın geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendik. Merhuma yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Eski Muradiye Belediye Başkanlarımızdan Behçet Kurtoğlu da Hakkın rahmetine kavuştu. Merhuma yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.

"Datça ve Soma'ya geçmiş olsun"

Orman yangını ile sarsılan Muğla'nın Datça ilçesiyle deprem şoku yaşayan Manisa'nın Soma ilçesine geçmiş olsun dileklerini ileten Palabıyık, "Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen ve yerleşim yerlerini de etkileyen orman yangınından etkilenen vatandaşlarımıza da, bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Büyükşehir İtfaiyemiz ve ilçe belediyelerimize bağlı ekiplerimiz de söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgede konuşlanmış ve çalışmalara destek olmuştu. Bu vesileyle bölgede görev yapan herkese de milletimiz adına teşekkür ediyoruz. Pazar günü merkez üssü Soma ilçemiz olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Çok şükür herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

Basın Bayramı'nı kutladı

Başkanvekili Palabıyık, sözlerini şöyle tamamladı: " Kurban Bayramı'nı geride bıraktık. Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularının öne çıktığı bayramımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, kurban ibadeti yapanların ibadetlerinin Allah katında kabul olmasını diliyorum. 24 Temmuz'da Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlanacak. Bu vesileyle başta burada bulunan gazeteci kardeşlerimiz olmak üzere, tüm basın emekçilerinin '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor; sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."

Meclisin gündemindeki ilgili maddelerin oylanmasının ardından 25 temmuz Pazartesi günü, saat 18.00'de toplanmak üzere birleşime ara verildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Behçet Kurtoğlu, Muradiye, Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkanvekili Palabıyık gündeme ilişkin konuları değerlendirdi - Son Dakika

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