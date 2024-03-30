Başkentte kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Politika

Başkentte kamyon devrildi: 1 yaralı

Ankara'da seyir halindeki kamyonun devrilmesi sonucu kamyon şoförü yaralandı. Olay, Ankara-Niğde Otoyolu Gölbaşı mevkiinde meydana geldi. Kamyon sürücüsü Tunçbilek, hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

30.03.2024 17:00  Güncelleme: 17:03
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Başkentte kamyon devrildi: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'da seyir halindeki kamyonun devrilmesi sonucu kamyon şoförü yaralandı.

Olay, Ankara- Niğde Otoyolu Gölbaşı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Ankara-Niğde Otoyolunda Niğde istikametine doğru hareket eden 21 FR 663 plakalı kamyonun sürücüsü Fahri Tunçbilek'in hakimiyetindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yol kenarına devrildi. Bunun üzerine çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ise kamyon sürücüsü Tunçbilek, en yakın hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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