Battalgazi Belediye Başkanı Kasap Pazarı esnafını ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Kasap Pazarı esnafını ziyaret etti

Battalgazi Belediye Başkanı Kasap Pazarı esnafını ziyaret etti

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Kasap Pazarı esnafını ziyaret ederek talepleri dinledi ve çözüm için belediye olarak katkı sunacaklarını ifade etti.

31.07.2024 12:18  Güncelleme: 12:19
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Battalgazi Belediye Başkan Bayram Taşkın Kasap Pazarı esnafını ziyaret ederek talepleri dinlerken esnafın dile getirdiği konuların çözümü için belediye olarak gerekli katkıyı sunacaklarını ifade etti.

Göreve geldiği günden beri makam koltuğuna oturmak yerine sahada vatandaşla iç içe olan ve vatandaşı, esnafı dinleyen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın Kasap Pazarı esnafını ziyaret etti. Yoğun mesaiye rağmen sahadaki sorunları yerinde görmek ve çözümü noktasında hızlı adımlar atmak için sürekli esnafları ziyaret eden Başkan Taşkın, Kasap Pazarı esnafını dinledi. Esnaflar Başkan Taşkın'a sorunları sunarken ziyaret sırasında samimi sohbetler de yaşandı. Esnafları tek tek gezen Başkan Taşkın sıcak karşılamadan dolayı esnafa teşekkür etti.

Yaptığı görüşmeler sonrasında Kasap Pazarının birkaç sorunun olduğunu kaydeden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Bugünkü esnaf ziyaretimizi eski adliye binamızın otoparkında kurulu olan Kasap Pazarına gerçekleştirdik. Buradaki esnaf arkadaşlarımızla bir araya gelerek sorunlarını dinledik. Belediye olarak elimizden gelen bütün katkıyı sunacağız. Kasap pazarının 3 önemli sorunu bulunuyor. Hemşerilerimiz Kasap Pazarının tam olarak nerede olduğunu bilmiyorlar. Çevreyolunun bitişiğinde, eski adliyenin hemen arka kısmında, otobüs duraklarının hemen altında bulunan Kasap Pazarını öncelikle hemşerilerimize tanıtmak istiyoruz. Yıllar boyunca çarşı merkezi içerisinde bulunan ve depremle iş yerleri yıkılan esnaflarımız buraya taşındılar. Vatandaşımız eski balıkçısını, kasabını burada bulabilir. Bizler Battalgazi Belediyesi olarak esnaflarımızın alışverişlerini kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Esnaflarımızın özellikle otopark ve aydınlatma konusunda sorunları ilettiler. Büyükşehir Belediyemiz ile beraber koordineli bir şekilde sorunları ortadan kaldıracağız. Kasap Pazarı esnafımız bugün bizlere ev sahipliği yaptılar. Bu güzel ev sahipliği için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Bayram Taşkın, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Battalgazi Belediye Başkanı Kasap Pazarı esnafını ziyaret etti - Son Dakika

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