Battalgazi Belediyesi\'nden Asfalt Çalışmalarına Hız Verildi

Battalgazi Belediyesi, altyapısı tamamlanan kırsal ve merkez mahallelerde asfalt serimini aralıksız sürdürüyor.

Battalgazi Belediyesi, ilçedeki ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla kırsal ve merkez mahallelerde asfalt çalışmalarına hız verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı işlemleri tamamlanan bölgelerde planlı bir şekilde sahaya çıkarak yol konforunu artırıyor.

Kırsal mahallelerden Kıraç'ta toplam 20 kilometrelik yolun asfalt serimi etaplar halinde devam ederken, Alişar Mahallesi'nde 20 kilometrelik ikinci kat sathi kaplama tamamlandı. Hatunsuyu Mahallesi'nde ise 25 kilometrelik ikinci kat sathi asfalt çalışmalarının ardından, 6 kilometrelik birinci kat sathi asfalt uygulamasına başlandı. Bu işlemin de kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Orduzu Mahallesi Çarşıbaşı mevkisinde bulunan alanında ise 1 kilometrelik sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Fen İşleri Müdürlüğü'nün yoğun tempoda yürüttüğü çalışmalarla birlikte, ilçenin dört bir yanında yol kalitesi her geçen gün artıyor. Müdürlük, hem merkezde hem de kırsal mahallelerde yürütülen asfaltlama çalışmalarının belirlenen program dahilinde devam edeceğini belirtti. - MALATYA