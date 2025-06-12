Battalgazi Belediyesi'nden Ücretsiz Yaz Spor Okulu - Son Dakika
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Politika

Battalgazi Belediyesi'nden Ücretsiz Yaz Spor Okulu

Battalgazi Belediyesi\'nden Ücretsiz Yaz Spor Okulu
12.06.2025 17:29  Güncelleme: 17:31
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Battalgazi Belediyesi, yaz tatilini evde geçirmek istemeyen çocuklar için ücretsiz yaz spor okulları düzenliyor. 27 Haziran'da başlayacak olan etkinlikte çocuklar birçok spor branşında eğitim alarak fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacaklar.

Battalgazi Belediyesi, yaz tatilini evde geçirmek istemeyen çocuklar için sporla dolu, eğlenceyle harmanlanmış bir yaz okulu hazırladı. 27 Haziran'da başlayacak ücretsiz yaz spor okullarıyla minikler hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak hem de yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal becerilerini geliştirme imkanı bulacak.

Geleceğimizin teminatı çocuklara ve spora yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Battalgazi Belediyesi, bu yaz da çocukları sporla buluşturuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Yaz Spor Okulları, çocuklara hem eğlenceli bir yaz tatili yaşatmayı hem de farklı branşlarda sporla tanışma imkanı sunmayı amaçlıyor. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek yaz spor okulları, 27 Haziran 2025 Cuma günü saat 10.00'da Çöşnük Spor Kompleksi'nde (Eski Öğrenci Yurdu) yapılacak açılış programıyla başlayacak. 31 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek olan etkinliklerde; futbol, basketbol, voleybol, yüzme, cimnastik, tenis, curling, hentbol, badminton, muaythai, taekwondo ve karate gibi birçok branşta eğitim verilecek. Kayıt başvuruları Battalgazi Spor Salonu (Eski Malatya) ile Çöşnük Spor Kompleksi'nde alınacak. Program hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, 0546 907 14 44 numaralı telefondan Ali Duran'a veya 0534 774 82 69 numaralı telefondan Ali Çamurlu'ya ulaşabilecek.

Çocukların bedensel ve ruhsal gelişimini önceleyen projelere öncülük eden Battalgazi Belediyesi, bu yaz da çocukları spora teşvik edecek anlamlı bir adım atıyor. Yaz spor okulları ile çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal yönlerini de güçlendirmeleri hedefleniyor. Düzenlenecek sportif etkinliklerle öğrenciler, takım ruhu, disiplin ve dayanışma gibi değerleri pekiştirme imkanı bulacak.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, yaz spor okullarının çocukların gelişiminde oynadığı role dikkat çekerek, "Çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimlerini desteklemek, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sosyalleşmelerini sağlamak için sporu önemsiyoruz. Yaz spor okullarımızla hem eğlenceli hem de öğretici bir süreç sunmayı amaçlıyoruz. Sporla iç içe büyüyen, özgüveni yüksek ve sağlıklı bireyler yetiştirmek istiyoruz. Tüm evlatlarımızı bu güzel ortama davet ediyorum" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Battalgazi Belediyesi'nden Ücretsiz Yaz Spor Okulu - Son Dakika

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