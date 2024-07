Battalgazi Belediyesi Orduzu Mahallesi\'nde 5 Kilometrelik Yolun Asfalt Serimini Tamamladı

Politika

Battalgazi Belediyesi, Orduzu Mahallesi Leylekpınarı mevkiinde 5 kilometrelik yolun sathi asfalt serimini tamamladı. Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Her mahalleye eşit hizmet götürme anlayışımızla, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz" dedi.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Orduzu Leylekpınarı mevkiinde 5 kilometrelik yolun sathi asfalt serimi tamamlandı. Kısa bir süre önce başlatılan ve yoğun çalışma sonrasında tamamlanan yol konforlu hale getirilirken, mahalle halkının bir süredir talep ettiği çalışma gerçekleştirilmiş oldu. Yol çalışmasıyla toz ve topraktan kurtulan mezra sakinleri, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'a yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

"İlçemizin her noktasına hizmet götüreceğiz"

Amaçlarının ayrım yapmaksızın her mahalleye hizmet götürmek olduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Battalgazi Belediyesi olarak ilçemizin her noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşımda sıkıntı yaşamaması için gereken her türlü adımı atıyoruz. Orduzu Leylekpınarı mevkiindeki yol çalışmamız da bu anlayışın bir yansımasıdır. Artık vatandaşlarımız daha güvenli ve konforlu bir şekilde yolu kullanabilecekler. Amacımız, ilçemizin her köşesine kaliteli hizmet götürmektir. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için her zaman sahada olacağız. Sadece ana yollar değil, mezra ve köy yollarında da çalışmalarımız sürecek. Herkesin rahatça ulaşım sağlayabileceği bir Battalgazi için çalışmaya devam edeceğiz " şeklinde konuştu.

"Talebimiz kısa süre içinde yerine getirildi"

Mahalle sakinlerinden Ali Türkoğlu, yapılan yol çalışması için Battalgazi Belediyesine teşekkür ederek, "Eskiden bu yoldan geçmek çok zordu, toz ve topraktan geçilmiyordu. Özellikle yağışlı havalarda yolun durumu daha da kötüleşiyordu ve ulaşım neredeyse imkansız hale geliyordu. Şimdi ise daha rahat ve konforlu bir ulaşım imkanımız var. Çocuklarımız okula giderken artık zorlanmayacak, acil durumlarda yolu daha kolay kullanabileceğiz. Belediye Başkanımız Bayram Taşkın ve ekibine bu önemli hizmet için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA