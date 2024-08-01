Battalgazi Belediyesi Ücretsiz Resim Kursu Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Battalgazi Belediyesi Ücretsiz Resim Kursu Yoğun İlgi Görüyor

Battalgazi Belediyesi Ücretsiz Resim Kursu Yoğun İlgi Görüyor

Battalgazi Belediyesi tarafından ücretsiz olarak açılan 'Resim Kursu'nda eğitim gören kursiyerleri ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, kursun başarı getirdiğini ve ilçe halkının mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağladığını belirtti.

01.08.2024 14:32  Güncelleme: 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın Battalgazi Belediyesi tarafından ücretsiz olarak açılan 'Resim Kursu'nda eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.

Fakültelerin resim bölümü hayali kuran gençlere destek olmak, ilçe halkının mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlamak ve miniklerden yaşlılara yeteneğini geliştirmek isteyenlere destek sağlamak amacıyla Battalgazi Belediyesi tarafından açılan 'Resim Kursu' yoğun ilgi görüyor. Uzman öğreticiler tarafından Battalgazi Belediyesi yan kısmında bulunan atölyede verilen kurs yıl boyu devam ediyor. Ücretsiz olan ve yaş kriteri olmayan kurslarda desen, imgesel, perspektif karakalem eğitimleri veriliyor.

"İlçemiz için bir çok projemiz var"

Kursiyerleri ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın özellikle sınavlara giren öğrencilerde yüz yüz başarı sağlandığının altını çizerek, "Kursumuza her yaştan vatandaşımız katılım sağlayabiliyor. Özellikle üniversite sınavına girecek olan öğrencilerimiz kursumuzda faydalandıklarında başarı elde ediyorlar. Geçtiğimiz sınav döneminde 17 kursiyerimiz burada eğitim görüyordu ve tamamı da üniversiteye girme hakkı kazandı. Yani kursumuzda 100'de yüz başarı sağlandı. Resim kursunda yeteneklerini geliştiren kursiyerlerimiz aynı zamanda boş vakitlerini de değerlendirmiş oluyorlar. Sanat atölyeleriyle insanımıza dokunarak boş vakitlerini değerlendirmelerini sağlıyoruz. İlçemiz için birçok projemiz var. Bu projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. İlçe halkımız hayatın her alanında Battalgazi Belediyesi'ni görecektir" ifadelerini kullandı.

"Hem eğleniyoruz hem de kendimizi geliştiriyoruz"

Verilen kursların oldukça güzel olduğunu ve faydalı olduğunu dile getiren kursiyerler kursun başarı getirdiğini dile getirdi. Kursiyerlerden Esra Dilek Sarıkaya, "Bu yıl başladım kursa. Battalgazi Belediyesinin çok faydalı bir kursu. Öğreniyoruz hem de çok eğlenceli zamanlar geçiriyoruz. Hocalarımız çok iyi, o yüzden çok mutluyuz. Hocalarımızın desteğiyle daha da gelişmeye devam edeceğiz." dedi. Bir diğer kursiyer Uğur Zengin de " Deprem sonrasında kursun açılmasıyla bende faydalanmak istedim. Hocalarım ve diğer arkadaşlarımın hepsi bana faydalı oldular. Güzel, eğlenceli, verimli günler geçirdik. Yeri geldi gece gündüz çizim yaptık. Kurs sayesinde bende hayalini kurduğum bölümü kazandım. Şimdi de kendimi geliştirmek için kursa devam ediyorum. Hocalarımız işlerini çok seviyorlar ve çok yardımcı oluyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Battalgazi, Sanat, Yerel Haberler, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Battalgazi Belediyesi Ücretsiz Resim Kursu Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefon görüşmesi yaptı
14:53 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
13:49 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çekindikleri için Haniye’yi Tahran’da öldürdüler İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
14:56 Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı
14:39 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti
14:38 Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye
13:08 Doğal gaza ne kadar zam geldi EPDK’dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama Doğal gaza ne kadar zam geldi? EPDK'dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama
12:46 Hamas, Kassam Tugayları’nın lideri Deif’in öldürüldüğü iddiasını yalanladı Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı
12:19 Filenin Sultanları çeyrek finalde Filenin Sultanları çeyrek finalde
12:19 Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu akıl hastanesine sevk edildi Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu akıl hastanesine sevk edildi
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
11:52 Talihsiz anlar Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü Talihsiz anlar! Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 15:59:39. #1.11#
SON DAKİKA: Battalgazi Belediyesi Ücretsiz Resim Kursu Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement