Battalgazi'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Battalgazi'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

01.06.2022 16:41
Battalgazi'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Battalgazi Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısının 1.birleşimde bir araya gelerek, 7 gündem maddesini görüştü.

Battalgazi Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısının 1.birleşimde bir araya gelerek, 7 gündem maddesini görüştü. Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval başkanlığında yapılan toplantıda, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısı 1.oturum 1.birleşimini Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda Battalgazi Belediye Başkan vekili Zafer Kırçuval'ın başkanlığında gerçekleştirdi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, ilk olarak Mayıs ayı olağan toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplam 7 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda imar plan değişikliği ile ilgili bazı maddeler kabul edilerek karara bağlanırken, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısının 2.birleşimi için 3 Haziran Cuma günü saat: 14.00'te Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yeniden bir araya gelecek. - MALATYA

Battalgazi'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
Battalgazi'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
Battalgazi'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
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Kaynak: İHA

Haziran, imar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Battalgazi'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


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