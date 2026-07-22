Battalgazi'de temizlik ve pazar denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Battalgazi'de temizlik ve pazar denetimleri sürüyor

Battalgazi\'de temizlik ve pazar denetimleri sürüyor
22.07.2026 14:00  Güncelleme: 14:01
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Battalgazi Belediyesi ekipleri Karahan Mahallesi'nde kapsamlı temizlik yaparken, semt pazarlarında fiyat etiketi, tezgah düzeni ve geçiş alanlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediyesi, ilçe genelindeki saha faaliyetleri kapsamında Karahan Mahallesi'nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirirken, semt pazarlarındaki denetimlerini de sürdürdü.

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belirlenen çalışma programı doğrultusunda saha çalışmalarına devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Karahan Mahallesi'nde cadde, sokak ve ortak kullanım alanlarında temizlik yaparken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise semt pazarlarında mevzuata uygunluk, fiyat etiketi, tezgah düzeni ve geçiş alanlarına yönelik kontroller gerçekleştirdi. Çalışmalarla mahallelerin temizliğinin sağlanması, pazar yerlerinde ise düzenli ve güvenli alışveriş ortamının korunması amaçlanıyor.

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Karahan Mahallesi'nde yürütülen çalışma kapsamında cadde ve sokaklar süpürüldü, yol kenarları ile ortak kullanım alanlarında biriken atıklar toplandı. Çevre ve halk sağlığının korunmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmayla mahallede günlük yaşamı etkileyen çevresel kirliliğin giderilmesine ağırlık verildi. Evsel atıkların toplanması, cadde ve sokakların temizlenmesi ile ortak kullanım alanlarının düzenli tutulması gibi belediyelerin temel hizmetleri arasında yer alan çalışmaların, ilçe genelinde hazırlanan program doğrultusunda sürdürüldüğü belirtildi.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde kurulan semt pazarlarındaki denetimlerine devam etti. Kontrollerde ürünlerin fiyat etiketleri, tezgahların belirlenen alanlara uygunluğu, yaya geçiş yollarının açık tutulması, pazar düzeni ve genel temizlik şartları incelendi. Pazar yerlerine ilişkin mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde, esnafa uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmede bulunuldu. Zabıta ekiplerinin, tüketicilerin haklarının korunması ve pazar alanlarında düzenin sağlanması amacıyla denetimlerini belirli aralıklarla sürdüreceği bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Belediye, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Battalgazi'de temizlik ve pazar denetimleri sürüyor - Son Dakika

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