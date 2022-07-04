Battalgazi'de Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Battalgazi'de Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

04.07.2022 17:15
Battalgazi'de Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

Battalgazi Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısı tamamlandı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısı tamamlandı. Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval başkanlığında yapılan toplantıda, Hanımınçiftliği, Bahçebaşı (Orduzu) ve Hatunsuyu Mahallelerinin sınırları yeniden düzenlenerek, 3 yeni mahalle kurulmasına karar verildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısı Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval'ın başkanlığında gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, ilk olarak Haziran ayı Olağan toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplam 10 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında, imar plan değişikliği ile ilgili bazı maddeler kabul edilerek karara bağlanırken, bazı maddelerinde ertelenmesine veya ilgili komisyona havale edilmesine karar verildi.

Battalgazi'de 3 yeni mahalle kuruldu

Battalgazi Belediye Meclisi, Temmuz ayı Olağan toplantısında Hanımınçiftliği Mahallesi, Bahçebaşı (Orduzu) ve Hatunsuyu Mahallelerinin sınırları yeniden düzenlendi. Toplantıda Hanımınçiftliği Mahallesi, Bahçebaşı (Orduzu) Mahallesi ile Hatunsuyu Mahallelerinin bölünerek yeni Mahallelerin kurulmasına dair yapılan İmar komisyonu raporu görüşüldü. Hanımınçiftliği Mahallesi sınırları içerisinde Kültür Mahallesi, Bahçebaşı Mahallesi sınırları içerisinde Arslantepe Mahallesi ve Hatunsuyu Mahallesi sınırları içerisinde Kıraç Mahallesi'nin oluşturulması, oy çokluğu ile kabul edildi.

Hatunsuyu'nda 52 sokağa isimleri verildi

Gündem maddeleri arasında yer alan ve Hatunsuyu Mahallesi sınırları içerisindeki isimsiz ve yeni açılmış 52 sokağa da isimleri verildi. Toplantıda; Güvenler, Babacanlar, Karadenizler, Vurmaz, Demirhanlar, Akagündüz, Karcılar, Taşlıark, Ziyabey Düzü, Tortum, Karaçalı, İstanbulluoğulları, Karayel, Çitlembik, Eskipazar, Güdül, Yeniçeri, Dağ, Püsküllü, Güverciler, Dumanlı, Çöl, Nazlı, Evliya, Kanarya, Kafkas, Durusu, Doğu, Batı, Okçular, Diyar, İnci, Kimya, Köseli, Çetin, Postacı, Köprübaşı, Akdam, Ülkü, Kemer, Çiftçi, Tarım, Atmaca, Mevsim, Sönmez, Çağdaş, Küpeli, Yeni, Alağöz, Yokuş, Kavaklık ve Kaman sokak isimleri verildi. Sokak isimleri ile ilgili madde mecliste oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının son gündem maddesinde ise Battalgazi Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere iki adet yol süpürme hizmet aracının alımı da oy birliği kabul edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ağustos ayı Olağan toplantısı ise 3 Ağustos Çarşamba günü saat: 15.00'de Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirecek. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Hatunsuyu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Battalgazi'de Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

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