Baykar Teknoloji'ye Övgü - Son Dakika
Baykar Teknoloji'ye Övgü

Baykar Teknoloji\'ye Övgü
14.03.2026 16:34
Ömer Çelik, İHA/SİHA ve yapay zeka teknolojilerinin barış için kullanılması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Devletimizin ve milletimizin güvenliği ve bekası için bugünün ve geleceğin teknolojisi İHA/ SİHA kabiliyetlerimizi ve yapay zekayı barış için kullanma yeteneklerimizi geliştirmemiz zorunludur. Zekanın ve teknolojinin zalimane kullanımına karşı, savunma ve caydırıcılık temelinde barış için kullanımında dünyaya örnek teşkil ediyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bayraktar K2 kamikaze insansız hava aracının (İHA), akıllı sürü otonomisi testlerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, Baykar Teknoloji'nin paylaşımını alıntılayarak, "Dünyanın zor zamanlarındayız. Tüm değerler alt üst oluyor. Tüm uluslararası kurumlar etkisizleşiyor. Güç kullanımının canavarca örneklerine her gün şahit oluyoruz. Bu zor zamanlarda ülkemizi ve bölgesel barışı korumak için kendi imkan ve kabiliyetlerimizi geliştirmek ve çoğaltmak beka meselesidir. Devletimizin ve milletimizin güvenliği ve bekası için bugünün ve geleceğin teknolojisi İHA/SİHA kabiliyetlerimizi ve yapay zekayı barış için kullanma yeteneklerimizi geliştirmemiz zorunludur. Zekanın ve teknolojinin zalimane kullanımına karşı, savunma ve caydırıcılık temelinde barış için kullanımında dünyaya örnek teşkil ediyoruz. Tebrikler Baykar Teknoloji" dedi.

Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Ömer Çelik, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, SİHA, Son Dakika

Son Dakika Politika Baykar Teknoloji'ye Övgü - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Baykar Teknoloji'ye Övgü - Son Dakika
Advertisement
