Baykent Şelalesi\'nin Tamamlanmaması Halkı Protesto Ettirdi

Bayburt- Erzurum kara yolu üzerinde bulunan, 13 yıl önce yapımına başlanan ve bir türlü tamamlanamayan Baykent Şelalesi, Bayburt halkı tarafından tepki çekerken, bir eleştiri de CHP Bayburt İl Başkanı Haktan Yücel'den geldi. Yücel, söz konusu şelalenin bir öncesi tamamlanması için yetkililere çağrıda bulundu.

Vatandaşlar tarafından akmayan şelale, susuz şelale olarak tanımlanan, Bayburt Belediyesi tarafından başlatılan ve yapımı Bağcılar Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan Baykent Şelalesi'nın temel atma töreni 2012 yılında gerçekleştirilmişti. Dönemin Belediye Başkanı Hacı Ali Polat, şelalenin temel atma töreninde, Bayburt'un güzellik potansiyelinin oldukça fazla olduğunu ve kendilerinin de bu güzelliği artırmayı hedeflediklerini söylemiş, şelale yapımında katkıları bulunan dönemin bazı belediye başkanlarına şükranlarını sunmuştu. Susuz şelalenin kamu kaynaklarının kullanılarak yapıldığını, aradan geçen 13 yıla rağmen tamamlanamadığını ve hiçbir estetik güzelliğinin olmadığını ifade eden CHP Bayburt İl Başkanı Haktan Yücel, şelale yanında açıklamalarda bulundu. Milyonlarca lira paranın harcanarak yapımı tamamlanmayan şelale için, "beton yığınları" benzetmesi yapan Yücel, yetkilileri göreve davet ederek, şunları söyledi: "Kamu kaynaklarının kullanılarak yapıldığı susuz şelalenin bulunduğu alandayız. Yapıldığı günden beri herhangi bir akreditasyon yapılmayan, görsel güzelliği bulunmayan ve herkesin kınadığı bölgedeyiz. Milyonlarca liralık yatırımların yapıldığı, kamu kaynaklarının kullanılarak halkın parasının harcandığı bu beton yığınlarının arasındayız. Görüldüğü üzere her yer atıl durumda. Yapıldığı günden itibaren hiçbir şekilde halkımıza hizmet etmeyen bu bölgeyi mimarlarımızın, mühendislerimizin, valiliğimizin ve belediyemizin ilgisine sunuyorum. Burada ciddi bir yatırım var, halkın parasıyla yapılan şelalenin halka hizmet olarak dönüştürülmesini bekliyoruz." - BAYBURT