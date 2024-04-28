Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, muhtarlarla bir araya geldi

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, muhtarlarla bir araya geldi

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yerel seçimlerin ardından görevlerine başlayan 24 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Önal, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vererek, her mahalleye eşit ve adil hizmet gideceğini söyledi.

28.04.2024 11:06  Güncelleme: 11:17
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Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yerel seçimlerin ardından görevlerine başlayan 24 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Meclis Salonu'ndaki ilk muhtarlar buluşmasında birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı veren Önal, vatandaşın sesine kulak vereceklerini belirterek, her mahalleye eşit ve adil hizmet gideceğini söyledi. Başkan Önal, "Vatandaşlarımızdan gelen talepleri ileten muhtarlarımızla güçlü bir bağ kurarak bütün sorunları yerinde tespit edip, imkanlarımız dahilinde çözüme kavuşturacağız" dedi.

Her mahalleye eşit ve etkin hizmet

Bayraklı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya yerel seçimler sonrası görevlerine başlayan 24 mahalle muhtarı katıldı. Yeni dönemde Bayraklı'ya en iyi hizmeti vermek için muhtarlarla her zaman dayanışma içinde olacaklarını belirten Başkan Önal, "Bayraklı'da mali disiplinini sağladıktan sonra mahallelerimizin öncelikli sorunları başta olmak üzere acil çözüm bekleyen işler için harekete geçeceğiz. Belediyenin rutin hizmetlerini daha disipline edilmiş bir şekilde gerçekleştirmek için hizmeti önceleyen bir anlayışla yola çıktık. Her gün belediyedeki görevimi yapmak için özellikle ayrı mahallelerden geçerek geliyorum ki; eksikleri yerinde görüp ihtiyaçlara hızlıca cevap verebileyim. Muhtarlarımız bizim mahallelerdeki gözümüz, kulağımız. El birliğiyle sahada hizmetlerimizi her mahallemize eşit ve en etkin şekilde götürmek için Bayraklı'nın her mahallesinde ve sokağında vatandaşlarımızın sesine kulak vereceğiz. Belediyemizde kimsenin kayrılmadığı, herkesin emeğinin takdir edildiği bir süreç kurmak için elimden geleni yapacağım. Amacım; sizlerin de desteği ile beş yılın sonunda Bayraklı Belediyesini daha kurumsal bir yapıya kavuşturmak. Gördüğünüz eksiklikleri duyarlılıkla bize iletmenizi özellikle rica ediyorum. Bu yeni dönemin hepimiz için hayırlı olmasını ve her birimiz için başarı ile neticelenmesini diliyorum" dedi.

Muhtarlardan hizmet sözü

Başkan Önal'a yeni dönemde başarı dileklerini ileten muhtarlar ise; mahallelerindeki öncelikli sorunları ve ihtiyaçları anlattı. Belediyenin mali disiplininin en kısa sürede alınan tasarruf tedbirleriyle sağlanacağına inandıklarını ifade eden muhtarlar, "Bayraklı'ya yapılacak her hizmet için elimizi taşın altına koymaya hazırız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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