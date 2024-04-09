Bayraklı Belediye Meclisi, 31 Mart seçimleri sonrası Belediye Başkanı İrfan Önal başkanlığında ilk oturumunu gerçekleştirdi. Komisyon üyelerinin belirlendiği oturumda "Eşit ve adil hizmet" vurgusu yapan Başkan Önal "Kimseyi birbirinden ayırmadan, harcadığımız paranın halkın parası olduğunu bilerek adil bir hizmet anlayışı sergileyeceğiz" dedi.
Bayraklı Belediye Meclisi, yerel seçimlerde kazanılan zaferin ardından Başkan İrfan Önal'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Belediye meclis üyeleri ve bürokratların hazır bulunduğu toplantıda meclis ihtisas komisyonlarına girecek isimler de belirlendi.
Meclisin açılış konuşmasını yapan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal "Geçtiğimiz süreçte bir seçim atlattık. Halkın iradesi bizden yana oldu. Bundan sonra yapılması gereken, Bayraklımızın daha iyi günlere gelmesi için hep beraber çalışmak. Kimseyi ötekileştirmeden, hangi partiye oy verdiğine bakmadan herkese eşit hizmet götüreceğiz. Bizler kendi projelerimizle yarışarak geldiğimizde harcadığımızın kamu parası olduğunu, fakir fukaranın, yetimin, öksüzün parası olduğunu unutmayacağız. Halkın vergileriyle yapacağımız harcamaları eşit bir şekilde halka döndüreceğiz. Biz hep hizmet noktasında birbirimizle yarıştık. Yine hizmeti veriyoruz. Ortaklaşarak yapabileceğimizden endişem yoktur. Bu yönüyle yeni 5 yılımızın ilk meclis toplantısını açarken bütün Bayraklıyla memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
1. Meclis başkanvekili İpek Kul, 2. meclis başkanvekili de Sezer Cem Bozacı seçildi. - İZMİR
Son Dakika › Politika › Bayraklı Belediye Meclisi İlk Oturumunu Gerçekleştirdi - Son Dakika
Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı kutlama programı kapsamında kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirdi. Sezer, askeri birlikler, polis teşkilatı, jandarma birlikleri, gaziler derneği, huzurevi, çocuk sitesi, hastane ve sınır kapısı gibi yerleri ziyaret ederek görevlilerin bayramını kutladı.
Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü ile bir araya gelerek mart ayı asayiş olaylarını değerlendirdi. Vali Çelik, gençleri ve çocukları uyuşturucuya alıştırmak isteyenlere karşı sert bir tavrımız olduğunu belirtti ve bu suçu işleyenlere karşı verilen cezaların bell olduğunu vurguladı.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti. İki lider, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve geleceği hakkında görüş alışverişinde bulundu. Caparov, Azerbaycan ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek, son yıllarda atılımlar yaşandığını ve işbirliğinin gelişmesini engelleyen tüm sorunların çözüldüğünü ifade etti. Bayramov ise Caparov'u Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na davet etti. Ayrıca, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev de Bayramov'u kabul etti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verdiklerini vurguladı.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, bayram tatili sürecinde trafik denetimlerinin devam edeceğini belirterek, vatandaşların huzur ve güven içinde bayramlarını geçirebilmeleri için çalışmalar yapıldığını söyledi. Vali Aslan, trafik yoğunluğunun arttığını ve batıdan doğuya yoğun bir geçiş olduğunu ifade etti.
Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul'da 1992 yılında şehit olan Astsubay İbrahim Torun'un ailesini ve mezarını ziyaret etti. Ayrıca şehit polis Halis Şimşek, şehit Kıdemli Çavuş Uğur Aydın ve şehit er İlyas Öztürk'ün kabirlerine de ziyarette bulunan Kılıç, şehit aileleriyle sohbet edip hayırlı bayramlar diledi. Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
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