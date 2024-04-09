Bayraklı Belediye Meclisi İlk Oturumunu Gerçekleştirdi

Politika

Bayraklı Belediye Meclisi, 31 Mart seçimleri sonrası Belediye Başkanı İrfan Önal başkanlığında ilk oturumunu gerçekleştirdi. Komisyon üyelerinin belirlendiği oturumda "Eşit ve adil hizmet" vurgusu yapan Başkan Önal "Kimseyi birbirinden ayırmadan, harcadığımız paranın halkın parası olduğunu bilerek adil bir hizmet anlayışı sergileyeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediye Meclisi, yerel seçimlerde kazanılan zaferin ardından Başkan İrfan Önal'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Belediye meclis üyeleri ve bürokratların hazır bulunduğu toplantıda meclis ihtisas komisyonlarına girecek isimler de belirlendi.

Meclisin açılış konuşmasını yapan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal "Geçtiğimiz süreçte bir seçim atlattık. Halkın iradesi bizden yana oldu. Bundan sonra yapılması gereken, Bayraklımızın daha iyi günlere gelmesi için hep beraber çalışmak. Kimseyi ötekileştirmeden, hangi partiye oy verdiğine bakmadan herkese eşit hizmet götüreceğiz. Bizler kendi projelerimizle yarışarak geldiğimizde harcadığımızın kamu parası olduğunu, fakir fukaranın, yetimin, öksüzün parası olduğunu unutmayacağız. Halkın vergileriyle yapacağımız harcamaları eşit bir şekilde halka döndüreceğiz. Biz hep hizmet noktasında birbirimizle yarıştık. Yine hizmeti veriyoruz. Ortaklaşarak yapabileceğimizden endişem yoktur. Bu yönüyle yeni 5 yılımızın ilk meclis toplantısını açarken bütün Bayraklıyla memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

1. Meclis başkanvekili İpek Kul, 2. meclis başkanvekili de Sezer Cem Bozacı seçildi. - İZMİR