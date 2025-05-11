Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor - Son Dakika
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Politika

Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavı sonucunda yapılacak alımlarda 35 yaş sınırı getirilen kanun teklifi görüşülecek.

11.05.2025 12:51
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TBMM, haftalık çalışmasına 13 Mayıs Salı günü başlayacak. Genel Kurul, Anayasa Mahkemesinin (AYM) iptal kararları doğrultusunda hazırlanan bazı kanunlar ile 375 sayılı KHK'de değişiklikler öngören kanun teklifini ele alacak.

MEMUR OLMAK İÇİN YAŞ SINIRI ARANACAK

Teklife göre, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arasından seçilecek.

TRT DÜZENLEMESİ

Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere TRT'ye bedelsiz tahsis edilebilecek.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Memur, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yunus Durak:
    Sanki liyakata göre memur işçi alımı oluyor, sadakat alımı olduğu sürece kimse memurluk beklemesin 5 3 Yanıtla
  • Ali null:
    50 veya 55 yaşında emekli olmak istemiyor bastonla gelir bastonla gider 100 yaşına kadar gençlere çok yazık akparti hükümet hep yanlış yapıyor hiçbir düzenleme yok 0 0 Yanıtla
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