BBP 13. Olağan Kurultayı 7 Haziran\'da

Büyük Birlik Partisinin (BBP) 13. Olağan Büyük Kurultayı, 7 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, parti genel merkezinde bir araya gelen BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun (MKYK) büyük kurultayın tarih ve yerini belirlediği ifade edildi.

Gelecek dönemin stratejilerinin ve yönetim kadrolarının şekilleneceği kurultay için MKYK üyelerinin tam mutabakat sağladığı belirtildi.

Toplantı sonrasında yapılan resmi açıklamada, BBP 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın 7 Haziran Pazar günü ATO Congresium'da yapılacağı bildirildi.