BBP Başkan Adayı Hamdi Cin\'in adaylığı düşürüldü

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Baklan ilçesinin ardından Bozkurt'ta da AK Parti'den temayül yoklamasına katıldığı ortaya çıkan BBP Başkan Adayı Hamdi Cin'in de adaylığı YSK tarafından düşürüldü.
AK Parti Bozkurt İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen temayül yoklamasına katılan isimlerden olan Hamdi Cin, aday gösterilmeyince partisinden istifa ederek BBP Baklan Belediye Başkan Adayı oldu. AK Parti Baklan İlçe Başkanlığı, Baklan İlçe Seçim Kurulu'na bu adaylıkla ilgili olarak itirazda bulundu. İlçe Seçim Kurulu, bu itirazı haklı bulunca, BBP konuyu İl Seçim Kurulu'na taşıdı. AK Parti'nin itirazını ret eden İl Seçim Kurulu, Hamdi Cin'in adaylığının geçerli olduğuna hükmetti.
Yaşanan bu gelişmenin ardından AK Parti'nin talebi üzerine durumu değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, Hamdi Cin'in adaylığını düşürdü. YSK, İl Seçim Kurulu'nun kararını 'tam kanunsuzluk' gerekçesi ile kaldırarak Altuntaş'ın adaylığının düşürülmesi yönünde karar verdi.
YSK, benzer bir itirazın bulunduğu Baklan ilçesinde de BBP Belediye Başkan Adayı Nasuh Alrıntaş'ın adaylığını düşürmüştü. - DENİZLİ
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