BBP\'den Çerçeve Yasa Teklifi

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP), kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak da bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin hazırlanan değerlendirme metninin, Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı aracılığı ile TBMM Adalet Komisyonu'na sunulduğunu bildirdi.

BBP tarafından yapılan yazılı açıklamada, "'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak da bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanmıştır. Büyük Birlik Partimizin bugün gerçekleştirilen Hukuk Politikaları Kurulu, Yüksek Danışma Kurulu ve Başkanlık Divanı Toplantısı akabinde, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Samet Bağcı aracılığı ile 'Büyük Birlik Partisinin Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi Hakkındaki Değerlendirmesi' başlıklı kapsamlı değerlendirme metni, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı aracılığıyla TBMM Adalet Komisyonu'na sunulmuştur. Partimizin görüş, öneri ve değerlendirmelerini içeren metinde; milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi, devletin temel niteliklerinin korunması, üniter yapının muhafazası, hukukun üstünlüğünün esas alınması, toplumsal bütünleşmenin sağlam temeller üzerinde tesis edilmesi, teröristler nedamet getirip af dilemeden ve PKK tamamen silahları bırakıp, tüm unsurlarıyla kendini feshetmeden terörle mücadeleyi devletin tavizsiz şekilde sürdürmesine ilişkin değerlendirme ve önerilere yer verilmiştir" denildi.

Ayrıca, konuya ilişkin detaylı basın açıklamasının yarın BBP Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından gerçekleştirileceği bilgisi verildi.