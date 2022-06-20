BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı: "SİHA'ların üretimini durduracağım diyene mi oy vereceksiniz" - Son Dakika
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BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı: "SİHA'ların üretimini durduracağım diyene mi oy vereceksiniz"

20.06.2022 13:36
BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı: "SİHA'ların üretimini durduracağım diyene mi oy vereceksiniz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, partisinin Söğüt ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, "Şimdi soruyorum 'SİHA'ların üretimini durduracağım' diyene mi oy vereceksiniz, yoksa SİHA'ların üretilmesine destek verip terörle amansız mücadele verenlere mi vereceksiniz.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, partisinin Söğüt ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, "Şimdi soruyorum 'SİHA'ların üretimini durduracağım' diyene mi oy vereceksiniz, yoksa SİHA'ların üretilmesine destek verip terörle amansız mücadele verenlere mi vereceksiniz. Çare birbirine benzemez, HDP'nin de masanın kendisi olan 6'lı masa olamaz" dedi.

BBP Söğüt İlçe Başkanlığı Kongresine BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Bilecik İl Başkanı Murat Önal, BBP Söğüt İlçe Başkanı Mehmet Dülger, STK temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. Partililer kongre öncesi heyet Ertuğrulgazi Türbesini ziyaret ederek dua etti. Ardından kongrede konuşan BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, "Davamız atam Ertuğrul Gazi'nin yaptığı gibi, birlik davası, vatan millet davası, din davası, bayrak davası, milli iradeye sahip çıkma davasıdır. Milleti yaşatacağız ki devletimiz yaşasın. İşte o davaya sahip çıkan alperenler buradalar. Söğüt ruhu kuruluşun da dirilişin de kurtuluşun da beslendiği ruhtur. Bu ruh, ışığını ulu erenlerden; gücünü ise, nefsine hakim olmayı bilen adil beylerden, yiğit alperenlerden ve gözü pek bacılardan alır. Bu ruh, iman ve irfan nurundan ve kadim geleneklerimizden beslenen, aklın ve kalbin eşsiz bir kıvamda buluştuğu, kutlu Anadolu ruhudur. Bu ruh, zaman gelmiş, öze dönüşe ve yeniden dirilişe ilham vermiş, zaman gelmiş kutlu bir direnişe ve muzaffer bir kurtuluşa can vermiştir. Kısaca bu ruh büyük birlik ruhudur" dedi.

"Cumhuriyet tarihinin en bağımsız duruşunu sergiliyoruz"

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı konuşmasının devamında, "Ülkemizin terörle mücadelesi tüm unsurları devam ediyor. Allah kahraman ordumuzun, polisimizin, güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Fakat ülkemiz, devletimiz, hükümetimiz dış politikada Cumhuriyet tarihine baktığımız zaman en bağımsız duruşlarını sergilediği yılların içinden geçiyor. Bütün emperyalist ve sömürücü anlayışta olan Amerika'sına, Avrupa'sına, Rusya'sına, Çin'ine rağmen Kurtuluş Savaşı'ndaki yedi düvele karşı olan mücadele halen devam ediyor. Bütün bunlara rağmen Türkiye Libya'da, Azerbaycan'da, Karadeniz'de, Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele ediyor. Irak'ın kuzeyinde, Afrika'da dünyanın hangi noktasında olması gerekirse Türkiye orada. Allah'ın izni ile Atan Ertuğrulgazi gibi, söğüt ruhu ile, kuruluşta, kurtuluşta olan ruh ve cesaret ile,bundan sonra da mazlum nerede ise orada olacak, zalim nerede ise sonuna kadar onunla mücadele edecektir" ifadelerine yer verdi.

"SİHA'ların üretimini durduracağım diyene mi oy vereceksiniz"

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Türkiye'de son zamanlarda ekonomik zorluklar olduğunu anlatarak, "Bakın tercihi şurada yapacaksınız: PKK'lıların, teröristlerin inlerini bombaladığı için 'SİHA'ların üretimini durduracağım' diyenlere mi oy vereceksiniz, yoksa SİHA'ların üretilmesine destek verip terörle amansız mücadele verenlere mi vereceksiniz?. Evet, ülkemizde son zamanlarda ekonomik zorluklar var, özellikle dar gelirli, sabit gelirli, kesimler, emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz ekonomik sıkıntı içinde, BBP olarak bunları biliyoruz ve bu kesimlerin de sesi soluğu olmaya çalışıyoruz" dedi.

"Bu sorunları da çözebilecek yine Cumhur İttifakı'dır"

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı konuşmasının sonunda, Türkiye'deki tüm sorunları çözebilecek olanın Cumhur İttifakı olduğunu anlatarak, "Milletimizin teveccühü ve rabbimim yardımı ile BBP'nin kadroları göreve geldiğinde görülecektir ki tüm bu sorunlar milletin muktedir iktidarını gerçekleştirerek çözülecektir. İşte Tüm iyi ve güzel insanları 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı içinde kendi adı, amblemi ve yetkin adayları ile seçimlere girecek BBP ye oy vermeye davet ediyorum. Çare birbirine benzemez HDP'nin de masanın kendisi olan altılı masa olamaz. Siz bu masadan milletin sorunlarına bir tane çözüm önerisi duydunuz mu? Çaresiz değilsiniz, çare BBP, çare Cumhur ittifakı, çare sizsiniz" dedi.

Büyük Birlik Partisi Bilecik il Başkanı Murat Önal ise, Ertuğrul Gazi'nin 1230'da Söğüt'te yaktığı ateşin külleri ile yeniden doğup yine cihana hükmedeceklerini söyledi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Hisarcık, Söğüt, SİHA, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı: 'SİHA'ların üretimini durduracağım diyene mi oy vereceksiniz' - Son Dakika

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