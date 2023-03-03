BBP Genel Başkanı Destici, Akşener'in, altılı masaya ilişkin açıklamalarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici, Akşener'in, altılı masaya ilişkin açıklamalarını değerlendirdi Açıklaması

03.03.2023 17:43
BBP Genel Başkanı Destici, Akşener'in, altılı masaya ilişkin açıklamalarını değerlendirdi Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masayla ilgili açıklamalarına ilişkin "Bu açıklama şunu gösterir ki, artık İYİ Parti altılı masada değil. ya yoluna kendisi devam edecek ya da Cumhur İttifakı ile hareket ederse bundan memnuniyet duyarız." dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masayla ilgili açıklamalarına ilişkin "Bu açıklama şunu gösterir ki, artık İYİ Parti altılı masada değil. ya yoluna kendisi devam edecek ya da Cumhur İttifakı ile hareket ederse bundan memnuniyet duyarız." dedi.
Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, depremzedelerin yaralarının sarılmasına öncelik vereceklerini belirtti.
Partililerle deprem bölgesini ziyaret etmeyi sürdüreceklerini kaydeden Destici, hayat normalleşinceye kadar bölgede olacaklarını ifade etti.
Bazı kişilerin deprem fırsatçılığı yaparak ev kiralarını artırdığını belirten Destici, "Bunlarla ilgili Adalet Bakanlığımız açıklama yaptı. Gerekli cezai işlemler yapılacaktır. Bunlara fırsat verilmeyecektir ve verilmemesi gerekir." ifadelerini kullandı.
Akşener'in açıklamaları
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SOL Parti ve Türkiye İşçi Partisi ile görüştüğünü hatırlatan Destici, Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde HDP ile de görüşebileceğini dile getirdi.
Akşener'in, altılı masanın aday belirleme sürecine yönelik açıklamalarına değinen Destici, "Başından beri İYİ Parti ve Genel Başkan Sayın Meral Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacak aday olduğunu ifade etti. Kazanacak bir cumhurbaşkanı adayının gösterilmesi gerektiğini hep ifade etti." diye konuştu.
Destici, "Onun bu açıklaması şunu gösterir ki, artık İYİ Parti, altılı masada değil. ya yoluna kendisi devam edecek ya da Cumhur İttifakı ile birlikte hareket ederse bundan memnuniyet duyarız. Daha önce de Cumhur İttifakı'nın genişlemesine çok sıcak baktığımı ifade etmiştim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, Akşener'in, altılı masaya ilişkin açıklamalarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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