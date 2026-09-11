BBP Genel Başkanı Destici, Kocaeli'de "Birlik Buluşması"nda konuştu: - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici, Kocaeli'de "Birlik Buluşması"nda konuştu:

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- "İnanıyoruz ki şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın ve onunla şehadete yürüyen arkadaşlarımızın bu şehadet süreçleri de bu dönemde aydınlatılacak. Ortadaki tüm şüpheler kaldırılacak ve bu meselede kastı ve kusuru olanlar hukuk önünde elbet hesabını verecektir"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İnanıyoruz ki şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın ve onunla şehadete yürüyen arkadaşlarımızın bu şehadet süreçleri de bu dönemde aydınlatılacak. Ortadaki tüm şüpheler kaldırılacak ve bu meselede kastı ve kusuru olanlar hukuk önünde elbet hesabını verecektir." dedi.

Partisinin Kartepe İlçe Başkanlığı tarafından Hergeleci İbrahim Er Meydanı'nda düzenlenen "Birlik Buluşması" programında konuşan Destici, 17 sene önce BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarını hain bir tuzak sonucu kaybettiklerini anımsatarak, 17 yıl boyunca dava arkadaşları olarak bu hadisenin takipçisi olduklarını belirtti.

Dosyada iki kez takipsizlik kararı verildiğini, bunları kaldırttıklarını, hukuki sürecin devam ettiğini ama bugüne kadar şüphelerin aydınlatılıp gerçeğin ortaya çıkarılamadığını dile getiren Destici, bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kararlılığıyla faili meçhul olayların aydınlatılması konusunda çok ciddi çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Destici, 40'ın üzerinde faili meçhul dosyanın aydınlatıldığını ve gerçek faillerin bulunarak hukukla yüzleştirildiğini anlatarak, "İnanıyoruz ki şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın ve onunla şehadete yürüyen arkadaşlarımızın bu şehadet süreçleri de bu dönemde aydınlatılacak. Ortadaki tüm şüpheler kaldırılacak ve bu meselede kastı ve kusuru olanlar hukuk önünde elbet hesabını verecektir. Bu kararlılığı gösteren Sayın Adalet Bakanımıza ve heyetine de buradan bir kez daha şahsım ve camiam adına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Yarın 12 Eylül darbesinin 46'ncı yılı olduğuna işaret eden Destici, Türkiye'nin darbe ve müdahalelerden önemli dersler çıkarması gerektiğini vurguladı.

Destici, darbe sonrasında yüzlerce insanın idam edildiğini, yüz binlerce insanın hapishanelerde işkence gördüğünü ve fişlendiğini dile getirerek, "Bunlardan biri de şehit Muhsin Yazıcıoğlu'ydu. 7,5 yıl hapiste kaldı 12 Eylül darbesinden sonra ve bunun 5,5 yılı tek başına hücrede geçti. İşkenceleri söylemiyorum dahi. Sonra bir gün bile ceza almadan beraat etti. 12 Eylülcüler sonra yargılandılar, Kenan Evren ve diğer cunta mensupları ama ne oldu? İş işten geçti. Olan garibanın çocuğuna oldu. Olan o gencecik sağdan soldan fidanlara oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin benzer acıları yeniden yaşamaması gerektiğini belirten Destici, "Onun için bunlar bize ibret için yeter. Onun için birbirimize sahip çıkacağız. Bizi tuzağa düşürmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Programa, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü ile ilçe başkanları, teşkilat mensupları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Politika, Kocaeli, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, Kocaeli'de 'Birlik Buluşması'nda konuştu: - Son Dakika

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