BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Merih Demiral'ın cezasını kınadı

Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral'a verdiği 2 maç men cezası kararını kınadı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, UEFA'nın verdiği cezaya tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Salı akşamından itibaren bir algı operasyonu çerçevesinde maksatlı haberlerle Merih Demiral'ı cezalandırmaya çalışan bazı Avrupa ülkeleri UEFA'ya baskı yaparak, siyasi bir karara imza attırdılar ve milli oyuncumuz Merih Demiral 2 maç men cezası aldı. Bu kararı şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Diğer ülke futbolcularının, gayriinsani ve gayriahlaki davranışları bile benzer bir cezaya konu olmazken, Türk milletinin simgesi olan bozkurt işaretine ceza verilmesi, Türk düşmanlığının açık bir göstergesidir."

Mustafa Destici, kasıtlı ve hukuki olmayan cezalarla A Milli Futbol Takımı'nın şampiyonluğa yürüyüşünü durdurmaya çalışanların emellerine ulaşamayacaklarını vurgulayarak, gereken cevabın yarın akşam sahada verileceğini belirtti.