BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Şırnak'ta açıklamalarda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Şırnak'ta açıklamalarda bulundu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Şırnak\'ta açıklamalarda bulundu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak'ta yaptığı açıklamada, terörle mücadelede asker ve polisin görevini yerine getirdiğini belirterek, milletin gönlüne girmek ve bölgedeki insanların kalbini kazanmak için birlik ve beraberliği en üst seviyeye çıkarmak gerektiğini söyledi. Destici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı tebrik ederek, kendisine destek verdiklerini ifade etti. Ayrıca, bölgede terörle anılan Gabar Dağı'nda artık petrol üretimi yapıldığını ve huzurun sağlandığını vurguladı.

25.04.2024 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörle mücadelede askerimiz, polisimiz gereğini yaptı. Şimdi vazife hepimize düşüyor; milletimizin gönlüne girmek, bu bölgedeki insanlarımızın kalbini tekrar kazanmak, birlik ve beraberliği en üst seviyeye çıkarmak." dedi.

Destici, Şırnak'taki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti, Vali Cevdet Atay ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Destici, Şırnak Belediyesine geçti.

Burada Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve belediye çalışanları tarafından karşılanan Destici, makamda gerçekleşen görüşmede gazetecilere yaptığı açıklamada, Yarka'nın tekrar güçlü bir oyla kazanmasının çok kıymetli olduğunu belirtti.

Destici, "5 yıl içerisinde kendisi Şırnak için güzel hizmetlerde bulundu. Doğru, ahlaklı ve hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışı yürüttüler. Biz de gördük, takip ettik. Kendisini bu hususlardan dolayı tekrar tebrik ediyorum. Biz de kendisine açıktan destek verdik. Tekrar bu kente hizmet sunacağı için mutluyum." diye konuştu.

Bölgenin huzura kavuştuğuna değinen Destici, daha önce adı terörle anılan Gabar Dağı bölgesinde artık petrol üretimi yapıldığını anımsattı.

Destici, o petrol üretimi yapılan alanları ziyaret ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Oralarda teröristler vardı. Şu anda tertemiz, pırıl pırıl ve devlet ekonomisine ciddi katkı sağlayacak petrol üretiliyor. Cehennem Deresi'ni bana gösterdiler ama aslında orası cennet deresi. Oralarda daha önce bırakın insanların yaşamasını, hayvanların otlamasına dahi müsaade edilmemişti. Bugün artık şükür ki huzur var, üretim var. Terörle mücadelede askerimiz, polisimiz gereğini yaptı. Şimdi vazife hepimize düşüyor; milletimizin gönlüne girmek, bölgedeki insanlarımızın kalbini tekrar kazanmak, birlik ve beraberliği en üst seviyeye çıkarmak. Devletin bekası, memleketin birliği noktasında asla taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz."

Destici'ye ziyaretlerinde, BBP Genel Başkan yardımcıları Uğur Bulut, Bülent İspir, Emin Serin ve Şafak Çomaklı, Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman, BBP MKYK üyeleri Recep Er ve Kemal Üçüncü de eşlik etti.

Kaynak: AA

Mustafa Destici, Şırnak, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Şırnak'ta açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:45 Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız
20:30 Çanakkale Boğazı’nda kuru yük gemisinde yangın Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın
19:40 ABD’de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 100’den fazla gözaltı var ABD'de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 100'den fazla gözaltı var
17:33 Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda Cezası 10 katına çıkıyor Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
19:15 Arama çalışmalarına ara verildi Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı Arama çalışmalarına ara verildi! Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı
18:59 Konya’nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti
18:20 Galatasaray’ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu
17:39 Boşanma aşamasındaki şahsın cesedi doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Boşanma aşamasındaki şahsın cesedi doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
17:36 Mahkemede Banu Parlak’la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi Mahkemede Banu Parlak'la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi
17:32 MİT’in sağladığı istihbarat ile Suriye Milli Ordusu, 2 DEAŞ’lıyı yakaladı MİT'in sağladığı istihbarat ile Suriye Milli Ordusu, 2 DEAŞ'lıyı yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 21:07:13. #1.13#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Şırnak'ta açıklamalarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement