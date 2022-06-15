BBP Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, görevden affını istedi - Son Dakika
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BBP Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, görevden affını istedi

15.06.2022 20:28
BBP Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, görevden affını istedi

BBP Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, yayınladığı dilekçeyle görevden affını isteyerek istifasını sundu.

BBP Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, yayınladığı dilekçeyle görevden affını isteyerek istifasını sundu.

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, yayınladığı dilekçeyle istifasını sundu. Kaya, yaptığı açıklamada Konya Tanıtım Günleri'nde yapmış olduğu sosyal medya paylaşımının Cumhur İttifakı'nın aleyhinde kullanılmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirtti. Söz konusu paylaşımın Cumhur İttifakı karşısında konumlanan bazı medya organlarınca istismar edildiğini söyleyen Kaya, görevden affını istediğini ve alınacak her karara uyacağını ifade etti.

Remzi Kaya açıklamasında, "Geçtiğimiz hafta sonu Ankara'da yapılan Konya Tanıtım Günleri'nin açılışını müteakiben, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katılımcılara teşekkürünü içeren sosyal medya paylaşımında, genel başkanımızın ismini göremeyince, mensubu bulunduğum siyasi partiye saygısızlık yapıldığı ve Cumhur İttifakı'nın birliğine zarar verildiği düşüncesiyle, şahsıma ait sosyal medya hesabından, bir tepki gösterdim. Sonrasında, paylaşımımın, özellikle Cumhur İttifakı'nın karşısında konumlanmış bazı medya organlarınca istismar edildiğini gördüm. Açıklamamın, partimizin ve Cumhur İttifakı'nın aleyhine kullanılmasından dolayı ayrıca çok üzgünüm. Yaşananların ardından, mensubu olduğum partimin ve Cumhur İttifakı'nın daha fazla zarar görmemesi hassasiyetiyle, genel merkezimize giderek, sürdürmüş olduğum il başkanlığı görevimden affımı istedim. Bu paylaşımım bazı karşı görüşlü kesimler tarafından istismar edilmesinden dolayı genel başkanımız ve genel merkez yönetimimizden özür diliyorum. Kendimi hiçbir zaman bir siyasi partide makam mücadelesi veren biri olarak görmedim. Mensubu olmakla gurur duyduğum partimi, yaşama gayemiz olan inançlarımıza hizmet etmenin bir vasıtası, camiamı ise ailem olarak gördüm, görmeye devam edeceğim. Bundan sonra, genel merkezimiz şahsımla ilgili hangi kararı alırsa o karara saygı duyacağım Genel Merkezimiz ne görev verirse, nerede bulunmamı isterse orada olacağım. Kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadelerine yer verdi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Remzi Kaya, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, görevden affını istedi - Son Dakika

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