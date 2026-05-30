BBP Genel Başkanı Destici: 33 yıldır dimdik ayaktayız

30.05.2026 18:42
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 33 yıllık geçmişinde yolsuzluk ve gayriahlakilik olmadığını, temiz siyasetle daha da güçleneceklerini söyledi. Yerel seçim başarısının genel seçimlere yansıyacağını belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "BBP'nin 33 yıllık geçmişinde yolsuzluklar, hırsızlıklar, gayriahlakilik yok. Vatanseverlik, milletperverlik, temizlik, dürüstlük, ahlak, inanç ve maneviyat var. Onun için biz 33 yıldır dimdik ayaktayız ve Allah'ın izniyle daha güçlü bir şekilde ayakta olacağız." dedi.

Destici, partisinin İl Başkanlığı tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programında, vatandaşların bayramını tebrik etti.

BBP'nin millet ve memleket için durmadan çalıştığını belirten Destici, "Şehit Muhsin Başkanımızın emanetini ve bize vasiyeti olan milletin muktedir iktidarını gerçekleştirene kadar inşallah çalışmaya devam edeceğiz. Bunu Sivas'ta gerçekleştirdik, inşallah Türkiye'de de BBP bayrağını en yükseğe çekene kadar millete, Türk-İslam coğrafyasına hizmet edene kadar mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.

BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayallerini gerçekleştirmek için siyasi mücadeleye devam ettiklerini dile getiren Destici, "Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kafkaslar'dan, Kırım'dan, Myanmar'a, bu Türk-İslam coğrafyasındaki işgaller, soykırımlar, katliamlar bitene kadar da biz bunun mücadelesini vereceğiz. Oraları asla unutturmayacağız, unutulmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Destici, bayramda yaşanan trafik kazalarına dikkati çekerek, yola çıkacakları dikkatli ve tedbirli olmaya davet etti.

"BBP'nin örnek belediye başkanları var"

BBP'nin güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini söyleyen Destici, şunları kaydetti:

"İnşallah yerel seçimlerde yakaladığımız büyük başarının bir benzerini genel seçimlerde yakalayacağız ve BBP olarak Sivas'ı TBMM'de temsil edecek bir noktaya geleceğiz. BBP'nin tertemiz bir mazisi, tertemiz şehit bir genel başkanı var. BBP'nin 33 yıllık geçmişinde yolsuzluklar, hırsızlıklar, gayriahlakilik yok. Vatanseverlik, milletperverlik, temizlik, dürüstlük, ahlak, inanç ve maneviyat var. Onun için biz 33 yıldır dimdik ayaktayız ve Allah'ın izniyle daha güçlü bir şekilde ayakta olacağız. Hareketimizi en yüksek noktalara hep birlikte taşıyacağız. BBP'nin örnek belediye başkanları var, örnek belediyecilik hizmetleri var. Bu yereldeki başarımız Allah'ın izniyle genele mutlaka yansıyacaktır ve BBP'nin önümüzdeki seçim yükselme ve mecliste ciddi bir grupla yer aldığı seçim olacaktır."

Destici, "Terörsüz Türkiye" sürecine de değinerek, PKK'nın şartsız, pazarlıksız ve müzakeresiz tüm unsurlarıyla silah bırakması, kendisini feshetmesi gerektiğini dile getirdi.

BBP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın 7 Haziran Pazar günü gerçekleştirileceğini anımsatan Destici, partiye, camiaya, tüm dava arkadaşlarına, ülkeye ve Türk milletine hayırlı olmasını diledi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve BBP İl Başkanı Hakan Sezerer de konuşmalarında vatandaşların bayramını tebrik etti.

Konuşmaların ardından Destici, partililerle bayramlaştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
