BBP Üyesi Akdoğan, Büyükerşen'in Osmanlı sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

BBP Üyesi Akdoğan, Büyükerşen'in Osmanlı sözlerine tepki gösterdi

BBP Üyesi Akdoğan, Büyükerşen\'in Osmanlı sözlerine tepki gösterdi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Namık Akdoğan tepki gösterdi. Akdoğan, Büyükerşen'e söylemlerinin yakışmadığını belirterek, onu kınadığını ifade etti.

11.02.2024 23:43
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Namık Akdoğan tepki gösterdi.

Akdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, isminin başında profesör ünvanı olan Büyükerşen'e söylemlerinin yakışmadığını belirtti.

CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce ve CHP'lilerin hazır bulunduğu bir programda Osmanlı padişahlarının yapmış olduğu seferlerin sebebi olarak gösterdiği çirkin ifadelerden dolayı Büyükerşen'i kınadığını aktaran Akdoğan, şunları kaydetti:

"Türk'ün beklenen olduğu düşünüldüğünde, çıktıkları her seferde almış oldukları her kara parçasına İslam'ın sancağını diken atalarımız seferlerini mazlumun olmadığı bir dünya ülküsüyle tamamlamış haçlı zihniyetini yerle bir etmişlerdir. Bizler Muhsin başkanımızdan almış olduğumuz şiarla Türk İslam ülkücüleri Alperenler olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da bu tip zihniyetlerle her daim mücadeleye devam edecek ve onları tarihin tozlu sayfalarına göndermek için gereği ne ise yapacağız."

CHP'nin Emek Mahallesi Seçim Ofisi açılışına katılan Büyükerşen, "Övündüğümüz Osmanlı var ya, hani bize kul diyen, halka kul diyen bir Osmanlı ailesi, efendim baktığınız zaman aileye, ailede bütün padişahların kadınları yabancı. Hep beyaz tenli, mavi gözlü falan filan. Ben takılıyorum bazen arkadaşlara. Tarihle alay etmiyorum ama yanlış anlamayın. Çünkü hemen ufacık lafı çevirirler, evirirler. Hoca şöyle dedi, böyle dedi derler, iftira etmeye hazırdırlar. Ne zaman efendim şehzadelerden birine hanım alacaklar, hanım ağa alacaklar veyahut padişahlardan hangisinin karısı öldü, yeni bir karı alacak. Hemen sefer yapıyor Avrupa'ya. Beyaz tenli, mavi gözlü falan olacak diye." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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