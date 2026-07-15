Belçika'da kuraklık yasakları genişletildi: Bir eyalette akarsulardan su alınması yasaklandı - Son Dakika
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Belçika'da kuraklık yasakları genişletildi: Bir eyalette akarsulardan su alınması yasaklandı

15.07.2026 22:29
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Belçika'nın Valon Bölgesi'ndeki kuraklık kısıtlamalarının ardından Flaman Bölgesi'nde de akarsu ve kamuya ait kanallardan su alınması yasaklandı. Tarım ve hayvancılığı etkileyecek yasak, su seviyeleri normale dönene kadar sürecek.

Belçika'nın Valon Bölgesinde kuraklık nedeniyle su kullanımı kısıtlamalarının ardından Flaman Bölgesinden de kuraklığa bağlı kısıtlama kararları alındı. Bu çerçevede, akarsu ve kamuya ait kanallardan su alınması yasaklandı.

Belçika'da yaşanmaya başlayan kuraklık nedeniyle ülkede çeşitli tedbirler alınmaya başlandı. Bu kapsamda ilk olarak Valon Bölgesinde 4 belediyede su kullanımının kısıtlanmasının ardından Flaman Bölgesi'ne bağlı Brabant Flamand eyaletinde akarsulardan su alınmasının yasaklandığı bildirildi. Brabant Flamand'da su seviyelerinin kritik eşiklerin altına düşmesi üzerine, Brabant Flamand Valisi Jan Spooren'in bölge genelinde su çekimi yasağı ilan ettiği duyuruldu.

Cuma günü yürürlüğe girecek karar, gemi taşımacılığına açık olmayan kapalı akarsular ve kamuya ait kanallardan su alınmasını tamamen yasaklıyor. Yetkililer, bölgede uzun süredir kayda değer yağış görülmemesi nedeniyle su seviyelerinin hızla gerilediğini, önümüzdeki günlerde de yağış beklenmediğini belirtiyor.

Yasak, tarım ve hayvancılığı doğrudan etkileyecek

Alınan yasak kararı nedeniyle kuraklıktan etkilenen arazilerin sulanması imkansız hale gelecek. Derin kuyu geleneği olmayan Belçika'da çiftçiler, hayvanlar için içme suyu kullanmaya devam edebilecek ancak, tarımsal sulama için akarsulardan su çekemeyecek.

Valilik, bazı sanayi tesislerinin ihtiyaç duyan çiftçilere "işlem suyu" adı altında su sağlayacağını bildirdi ancak, bunun nasıl gerçekleşeceği konusunda kamuoyuna ayrıntı verilmedi.

Denetimler sıkılaştırılıyor

Belçika'nın Flaman Bölgesinde su kaynaklarının alarm vermesi nedeniyle getirilen "su çekimi yasağı", akarsuların durumu normale dönene kadar yürürlükte kalacak. Yetkililer, içme suyu arzında şu an için bir sorun olmadığını ancak musluk suyu tüketiminde ölçülü davranılması gerektiğini vurguluyor. Flaman Bölgesi'nin diğer bölgelerinde de benzer yasaklar yürürlüğe kondu. Batı Flamanya, Limburg, Doğu Flamanya'nın büyük bölümü ve Anvers'in bazı kesimlerinde de su çekimi yasağı uygulanacak. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Belçika'da kuraklık yasakları genişletildi: Bir eyalette akarsulardan su alınması yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belçika'da kuraklık yasakları genişletildi: Bir eyalette akarsulardan su alınması yasaklandı - Son Dakika
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