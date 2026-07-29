Belçika Gazzeli Bursiyerlere Vize Vermiyor

Belçika hükümeti, ülkedeki farklı üniversitelerde burs kazanan 9 Gazzeli öğrenciye, üniversite rektörlerinin yazdığı mektuplar ve mahkeme kararına rağmen vize vermiyor.

Belçika'daki farklı üniversitelerden burs kazanan 9 Gazzeli öğrenci, vize engeli nedeniyle eğitimlerine devam edemiyor. Belçika hükümeti, ülkedeki farklı üniversitelerde burs kazanan 9 Gazzeli öğrenciye, üniversite rektörlerinin yazdığı mektuplar ve mahkeme kararına rağmen vize vermiyor.

Belçika basınında yer alan haberlerde, Brüksel İlk Derece Mahkemesi'nin 20 Mayıs'ta 2 Gazzeli öğrencinin uzaktan vize başvurularının incelenmesi gerektiğine hükmettiği belirtilerek, bu kararın, diğer öğrenciler için de emsal oluşturabileceği aktarıldı. Haberlerde, Belçika'daki 10 farklı üniversite rektörünün, 5 Haziran'da Başbakan Bart de Wever'e yazdıkları bir mektupla harekete geçilmesini talep ettiği belirtilerek, "Bu küçük grup, Filistinli akademik ortaklarımıza umut ve gelecek sunmak açısından kritik önemdedir" dediği aktarıldı.

Haberlerde, Belçika hükümetinin Gazzeli gençlere vize vermesinin yanı sıra Gazze'den tahliyeleri için girişimde bulunması gerektiğine dikkat çekildi. Belçika'nın öğrenci vizesi başvurularının Kudüs'teki büyükelçilikte şahsen yapılmasını zorunlu kıldığı ifade edilen haberde, Gazzeli öğrencilerin, İsrail saldırıları ve abluka nedeniyle şahsen başvuru şansı olmadığı için Ürdün üzerinden insani yardım koridoru kullanılarak tahliye edilmelerini talep ettiği belirtildi.

Haberlerde, KU Leuven Üniversitesinde tam burs alan 23 yaşındaki Salva'nın, Maghazi Mülteci Kampı'nda bir çadırda sekiz aile üyesiyle birlikte yaşadığı ve derslerini yalnızca güneş enerjisiyle şarj ettiği telefonundan takip edebildiği aktarıldı.

Belçika'nın Anvers Üniversitesinde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği yüksek lisansına kabul edilen Saja'nın ise, savaş boyunca Gazze'yi kuzeyden güneye defalarca geçmek zorunda kaldığı ve eylül ortasında başlayacak derslere yetişmek istediğini belirttiği ifade edildi.

"Belçika'ya ulaşmamızı sağlayacak somut bir yol yok"

Öğrenciler, konuyla ilgili olarak harekete geçilmesini talep etmek amacıyla 26 Temmuz'da Belçika Göç ve İltica Bakanı Anneleen Van Bossuyt ile Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'ya bir mektup gönderdi. Öğrenciler mektupta, "Belçika'ya ulaşmamızı sağlayacak somut bir yol yok. Sorun akademik değil; tamamen lojistik ve idari" ifadelerini kullandı.

İtalya gibi bazı AB ülkeleri yüzlerce öğrenciyi tahliye ederken, Belçika'nın şu ana kadar hiçbir özel tahliye operasyonu başlatmadığı bildirildi.

Belçika Dışişleri Bakanlığı ise, konuya dair en son geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı açıklamada, yeni tahliyeleri "çok riskli ve çok karmaşık" olarak nitelendirmişti.