Berat Albayrak, aylar sonra düğünde görüntülendi - Son Dakika

Berat Albayrak, aylar sonra düğünde görüntülendi

Berat Albayrak, aylar sonra düğünde görüntülendi
Son Güncelleme: 28.09.2023 11:48

Bakanlık görevinden istifa etmesinin ardından uzun süre kameralar karşısında görünmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak nikah şahidi olduğu düğünde görüntülendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra uzun süredir görünmeyen, en son Türkiye- Hırvatistan basketbol maçını izlerken görüntülenen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak düğünde görüldü.

KEYİFLİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Albayrak, Büşra Özdemir ve Safa Sürmen çiftinin nikâh töreninde şahitlik yaptı. Albayrak'ın yanı sıra teknik direktör Fatih Terim ve eski TFF Başkanı Nihat Özdemir de nikah şahidi oldu. Nikah törenindeki keyifli anlar objektiflere yansıdı.

İşte düğünden basına yansıyan o kare;

Berat Albayrak, 3. Sayfa, Magazin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Berat Albayrak, aylar sonra düğünde görüntülendi - Son Dakika


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