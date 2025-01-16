Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi - Son Dakika
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Politika

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi

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İstanbul'da suç örgütü soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri olan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş ise serbest bırakıldı.

16.01.2025 23:34
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Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAKAN YARDIMCISININ KARDEŞİ SERBEST KALDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri olan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş hakkında verilen karar da belli oldu. Aktaş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Aktaş'ın yöneticisi olduğu Beşiktaş Belediyesi iştiraki BELTAŞ A.Ş.; kafe işletmeciliği, kültür merkezi, sanat galerileri işletmeciliği, organizasyon, catering hizmetleri, reklam panoları işletmeciliği, otopark işletmeciliği gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

"KARDEŞİM DE OLSA YANLIŞ BİR ŞEY YAPMIŞSA GEREĞİNİN YAPILMASI LAZIM"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, kardeşinin gözaltına alındığı gün konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Operasyon kapsamında gözaltına alındığını sabah öğrendim. Muhtemelen oradaki bir iş ile ilgili gözaltına alındı. Şu anda soruşturma gizli olduğu için bizim de bilgimiz yok. Sonuçta kardeşim de olsa yanlış bir şey yapmışsa gereğinin yapılması lazım. Konu bundan ibaret, belediye memuru bu çocuk. Oradaki attığı bir imza ile ilgili muhtemelen gözaltında içeriğini biz de bilmiyoruz."

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi

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Son Dakika Politika Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Sinan K:
    tek suçları chp li belediye olmak akp li belediye olsaydı hicbisey olmazdı ki olmuyorda zaten ornegi çok var 51 12 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Yolsuzluk Hırsıklık yapan Kim olursa olsun Cezasını Ceksin 29 11 Yanıtla
  • monşer null:
    Biliyoruz Neler dönüyor Yine? 31 3 Yanıtla
  • Murat Avci:
    ne isabetki o serbest 17 0 Yanıtla
  • Yavuz Can:
    kul hakkı yiyen her kim var ise Rabbım hem bu dünyada hem ahirette hesabını sorsun 1 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    akp ülkeyi bölüyor resmen 0 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    yorumdaki arkadaşlar en büyük hırsız başımızda ne boş yapıyorsunuz? hemde savunuyorsunuz ne aptal siniz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi - Son Dakika
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