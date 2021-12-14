Besni Yenikent'e üst geçit yapılıyor - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Kaymakam Hasan Tütün ve Erdemoğlu Mahallelerini birbirine bağlayacak olan Yenikent'e üst geçit yapılıyor.

Besni Belediyesi'nin girişimleri sonucu Besni Yenikent Bölgesi'ne Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak olan üst geçidin kazı çalışmaları başladı. İlçe merkezinin nüfus yoğunluğunun en fazla oranda olduğu mahallelerden Erdemoğlu Mahallesi ve Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'ni birbirine bağlayacak.

Besni Belediyesi tarafından yapılan ve vatandaşların yoğun olarak uğradığı Millet Bahçesi ve 2 okulun çıkışını birbirine bağlayacak olan Gaziantep yolu üzerinde öğrencilerin ve vatandaşların daha güvenli geçişini sağlamak için yapılan üst geçit için çalışmalar başladı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, " Besni ilçemize yakışacak projelerle halkımıza hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Besni Belediyesi olarak ilçemize sağlık, spor, istihdam, eğitim ve sosyal etkinlik alanı donatılarını kazandırarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. İlçemizin gelişim noktasında ortaya çıkan gereksinimlere paralel olarak, bizlerde şehrimizin ve vatandaşlarımızın daha kaliteli ve güvenli bir şekilde yaşamaları üzerine çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Bu anlamda yine yayalarımızın ve öğrencilerimizin güvenliği için Millet Bahçemizin bulunduğu Erdemoğlu Mahallesi ve Kaymakam Hasan Tütün Mahallemizi birbirine bağlayacak olan yere üst geçit yapımı için Allah'ın izni ile kazı çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. İlçemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi. - ADIYAMAN