Beyağaç Çarşı Camisi'nde Vitray Çalışmalarına Başlandı - Son Dakika
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Politika

Beyağaç Çarşı Camisi'nde Vitray Çalışmalarına Başlandı

Beyağaç Çarşı Camisi\'nde Vitray Çalışmalarına Başlandı

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yapımı süren Çarşı Camisi inşaatında kubbe kaplama ve kuppe pençelerine vitray çalışmalarında önemli bir aşama kaydedildi. Belediye Başkanı Sezayi Pütün, cami inşaatının ilerleyişi hakkında bilgi verdi.

16.01.2025 09:18  Güncelleme: 09:20
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Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yapımı süren Çarşı Camisi inşaatında kubbe kaplama ve kuppe pençelerine vitray çalışmalarında başlanıldığı ve önemli bir aşama kaydedildi.

Beyağaç Belediyesi devam edilen Çarşı Cami'nin inşaatının çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, ilçedeki Çarşı Cami inşaatının devam ettiği ve kuppe için çalışmaların başlandığı belirtti. Başkan Pütün, "Beyağaç Çarşı Camimizin inşaatında önemli bir aşamaya geldik ve kubbe kaplama ve kuppe pençelerine vitray çalışmalarına başladık. İnşallah en kısa sürede çalışmaları bitirip camimizi halkımızla buluşturacağız" diye konuştu.

Başkan Pütün, cami inşaatının bu noktaya gelmesinde emeği geçen ve destek sağlayan herkese teşekkür etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na ve tüm hayırseverlere katkılarından dolayı şükranlarını sunan Pütün, "Camimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Beyağaç Çarşı Camisi'nde Vitray Çalışmalarına Başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyağaç Çarşı Camisi'nde Vitray Çalışmalarına Başlandı - Son Dakika
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